Francja ma problem z grypą ptaków. Pomoże szczepionka?

W Europie coraz głośniej mówi się o profilaktycznym szczepieniu przeciwko grypie ptaków jako ważnego elementu w strategii walki z wirusem. Podjęcie takich kroków rozważa Francja.

Autor: AT

Data: 01-02-2022, 15:13

Francja rozważa szczepienia drobiu przeciwko grypie ptaków. fot. PAP/EPA/Sander Koning

Francja testuje szczepionkę na ptasią grypę

Z uwagi na nasilenie zjawiska występowania wirusa grypy ptaków na terenie Europy coraz głośniej mówi się o profilaktycznym szczepieniu przeciwko grypie ptaków jako ważnego elementu w strategii walki z wirusem. Podjęcie takich kroków rozważa Francja. Minister Rolnictwa Francji Julien Denormandie, podczas I posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pod przewodnictwem Francji, ponownie wyraził poparcie dla szczepień drobiu - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Denormandie oświadczył, że dwie szczepionki zostaną wkrótce przetestowane we Francji. Celem jest ich zatwierdzenie dla wszystkich 27 państw członkowskich UE (donosi EUROACTIV, Francja). Minister Rolnictwa Francji nie przekazał szczegółowych informacji w tej sprawie, ale zapewnił, że wnioski z prac nad szczepieniami zostaną przedstawione pozostałym krajom członkowskim.

KE odblokuje stosowanie szczepionek przeciwko grypie ptaków?

Stosowanie szczepionek przeciwko grypie ptaków jest nadal w większości przypadków zabronione przez Komisję Europejską. A ewentualne możliwości i zasady ich zastosowania szczegółowo warunkuje unijne prawo. Francuzi opowiadają się jednak za szczepieniami ponieważ uważają, że dotychczasowe działania, między innymi, masowa likwidacja stad czy wdrażanie pozostałych środków ograniczających rozprzestrzenianie wirusa, jest niewystarczające w sytuacji występowania wirusa grypy ptaków na tak ogromną skalę jaka ma miejsce od pewnego już czasu w Europie.

Aktualny stan prawny w Unii Europejskiej zasadniczo zakazuje stosowania szczepionek, taka praktyka dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Komisji Europejskiej. Niemniej, Francja postawiła sobie za cel zmianę w tym obszarze w trakcie swojej prezydencji, która potrwa do końca czerwca. Julien Denormandie uważa, że w perspektywie długoterminowej nie ma innego rozwiązania niż szczepienia.

Francuzi mają problem z grypą ptaków

Francuzi prawie corocznie mierzą się z zakażeniami HPAI na komercyjnych fermach drobiu. W zasadzie od 2015 roku francuskie regiony specjalizujące się w produkcji kaczek i gęsi ponoszą szkody wywołane przez występowanie wirusa, co powoduje poważne problemy z ciągłością działalności. Chodzi zarówno o straty bezpośrednie związane z utylizacją ptaków, ale także pośrednie dotyczące ograniczeń handlowych.

Najbardziej cierpi przemysł foie gras z powodu restrykcji eksportowych nakładanych przez największych odbiorców francuskich pasztetów, czyli Japonię i Chiny. Francuski Minister Rolnictwa w 2021 roku zarządził szeroko zakrojone konsultacje przedstawicieli branży drobiarskiej i administracji, aby wypracować systemowy plan zapobiegania przyszłym, kosztownym epizoocjom grypy ptaków w kraju. Za jeden z priorytetowych punktów w zarządzaniu ryzykiem występowania grypy ptaków uznano przeprowadzenie analizy wpływu i wykonalności szczepień u drobiu.

Francuskie drobiarstwo pod presją grypy ptaków

Francuskie drobiarstwo funkcjonuje pod silną presją grypy ptaków. Kolejny już sezon duże straty ponosi region specjalizujący się w produkcji kaczek i gęsi. Francuskie służby weterynaryjne szukają wszelkich możliwych rozwiązań, aby ograniczać rozprzestrzenianie wirusa. Według najnowszych informacji, francuskie władze nakazały masowe uboje drobiu w południowo – zachodniej części kraju. Akcja likwidacji ptaków różnego gatunku ma się odbyć w ciągu najbliższych trzech tygodni (zarządzenie opublikowano w miniony czwartek, 20 stycznia). W wyniku nakazu straty w pogłowiu mają wynieść ponad milion sztuk drobiu.

Do tej pory, od listopada 2021 roku we Francji około 1,2 miliona ptaków zostało już zabitych z powodu zakażenia HPAI lub działań prewencyjnych. Zatem w sumie pogłowie drobiu we Francji zmniejszy się aż o około 2,5 miliona sztuk. Według danych Ministerstwa Rolnictwa obecnej zimy we Francji stwierdzono 216 ognisk grypy ptaków. W ubiegłym roku (sezonie występowania HPAI) Francuzi zlikwidowali 3,5 miliona sztuk drobiu, głównie kaczek.