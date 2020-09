Francja: Organizacje pozarządowe apelują o zamknięcie ferm norek

Organizacja Respect for Animals, Fur Free Alliance oraz One Voice apelują o zamknięcie ferm norek we Francji. Norki hodowane są we Francji w strasznych warunkach – poinformowały organizacje, ujawniając drastyczne zdjęcia z czterech francuskich ferm norek.