Francja: Organizacje pozarządowe żądają zaprzestania polowań oraz hodowli zwierząt na futra

Ponowne protesty organizacji broniących zwierząt AVA przeciwko organizowaniu polowań, które są bardzo popularne wśród francuskich polityków, wywołał wyczerpany ucieczką przed psami i myśliwymi jeleń. Przez wiele godzin w sobotę zwierzę leżało półżywe na placu budowy w centrum Compiegne w departamencie Oise na północ od Paryża.

"To jest przykład tego, do czego prowadzi polowanie z psami" - stwierdził rzecznik grupy AVA Stanislas Broniszewski, cytowany przez stację France Info. "10 metrów od nas jest jeleń z językiem na betonie. Nie wiemy, czy dojdzie do zatrzymania akcji serca. W XXI wieku nie ma sensu być świadkiem takich barbarzyńskich scen" - mówił Broniszewski, apelując do minister Barbary Pompili o wprowadzenie zakazu polowań.

Policja zabezpieczyła teren, gdzie przebywał jeleń, gdy działacze z grupy AVA filmowali miejsce zdarzenia. Przed przyjazdem weterynarza, zwierzę uciekło do lasu. Myśliwi zgodnie z przepisami "ułaskawili" zwierzę. Obowiązujący od marca 2019 roku dekret zakazuje zabijania zwierząt znajdujących się na terenie zamieszkanym lub handlowym.

Kilka dni temu rozpoczął się sezon łowiecki we Francji, a prefektura Oise wydała zarządzenie ograniczające wstęp do lasu Compiegne w niektóre dni z powodu polowań. Decyzja jest ostro krytykowana przez działaczy AVA, którzy potępiają zawładnięcie lasu na korzyść myśliwych.

Organizacja Fur Free Alliance zażądała z kolei w poniedziałek od minister Pompili wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra, w tym zamknięcia ostatnich czterech ferm norek działających we Francji.

"Francja jest daleko w tyle za swoimi sąsiadami; ludzie czekają na zmianę!" - pisze NGO na swojej stronie internetowej i wzywa ministerstwo ekologii do opublikowania dekretu nakazującego zamknięcie ferm norek we Francji.

"Ostatnia ferma futer w Bośni i Hercegowinie została zamknięta w lipcu, Holandia zamknie swoje 160 ferm futerkowych do kwietnia 2021 roku, a Finlandia planuje również raz na zawsze zamknąć ponad 700 ferm futerkowych!" - piszą obrońcy zwierząt.

We Francji ponad pół miliona ludzi podpisało już petycję w sprawie ochrony zwierząt, Francuzi są z nami: 77 proc. z nich opowiada się za zakazem hodowli zwierząt na futra - wskazuje Fur Free Alliance.

"Wzywamy do natychmiastowego zamknięcia +fermy okropności futrzanej+ w Eure-et-Loir, a także żądamy dekretu przewidującego zamknięcie pozostałych trzech ferm do końca 2020 roku" - apelują ekolodzy.