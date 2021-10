Francuska firma zainwestuje 100 mln euro w produkcję białka z owadów

Francuska spółka Agronutris pozyskała 100 milionów euro na uprzemysłowienie produkcji białka na bazie owadów. Do 2029 r. firma chce dysponować 9 zakładami produkcyjnymi.

Francuska spółka Agronutris pozyskała 100 milionów euro na uprzemysłowienie produkcji białka na bazie owadów. fot. shutterstock

Francuska firma pozyskała 100 mln euro

Agronutris, pierwsza francuska firma biotechnologiczna specjalizująca się w hodowli i przetwarzaniu owadów na żywność, ogłosiła ​​pozyskanie 100 mln euro z publiczno-prywatnego funduszu SPI Industrial Project Fund oraz spółki Mirova, filii Natixis Investment Managers, która koncentruje się na zrównoważonych inwestycjach. Operacja umożliwi firmie uruchomienie pierwszej jednostki przemysłowej w Rethel (Ardeny) do końca 2022 r. i sfinansowanie stworzenia drugiej, większej lokalizacji. Rozwój firmy wspierają także Bpifrance - francuski bank inwestycyjny, kredyty we francuskich bankach i państwo francuskie w ramach programu stymulacyjnego France Relance (8 mln euro) oraz region Grand-Est.

Agronutris - czym się zajmuje?

Agronutris to jedna z najbardziej zaawansowanych firm w sektorze hodowli i transformacji owadów na białko, którą to dziedzinę Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uważa za jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań dla wyzwań związanych z żywnością.

Agronutris, pionier w Europie, ma doświadczenie w zespołach badawczo-rozwojowych i agroprzemysłowych. Jako jedyna fima we Francji hodowała trzy gatunki na znaczącą skalę: świerszcza, mącznika młynarka (Tebrio Molitor) i muchę "czarny żołnierz" (Hermetia Illucens). Jest to również jedyna firma, która uzyskała zgodę na sprzedaż owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Początkowe operacje produkcyjne zakładu przemysłowego będą koncentrować się na hodowli i transformacji czarnej muchy żołnierskiej na rynki akwakultury i karmy dla zwierząt domowych.

Agronutris - zakład produkcyjny we Francji

Zakład spółki w Rethel, we francuskim regionie Ardenów, znajduje się w pobliżu granicy z Belgią i Niemcami. Jednym z kluczowych czynników wyboru tej lokalizacji jest obecność wielu różnych źródeł subproduktów rolniczych i produktów ubocznych, które będą wykorzystywane do karmienia owadów hodowanych. Oprócz mąki i olejów, będących efektem wyłącznego procesu produkcyjnego firmy, odpady produkcyjne są przetwarzane na nawóz organiczny, który z kolei zostanie wykorzystany do żywienia upraw regionu. Ten „powrót do ziemi” kończy pętlę cyklu gospodarki o obiegu zamkniętym, opracowanego przez zespoły z Agronutris.

Dziewięć zakładów produkcyjnych do 2029

Pierwsze dwa zakłady będą w stanie przetworzyć rocznie 280 tys. ton bioodpadów rolniczych z przemysłu rolnego i umożliwią stworzenie 200 miejsc pracy w regionie Grand-Est oraz w ośrodku badawczym w Oksytanii.

Poprzez utworzenie do 2029 r. dziewięciu zakładów produkcyjnych o łącznej rocznej zdolności przetwarzania 1,5 miliona ton bioodpadów, Agronutris dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera w zakresie zrównoważonego odżywiania.

Agronutris z innowacyjnym modelem zarządzania

Agronutris posiada również innowacyjny model organizacyjny z zorientowanym na człowieka sposobem działania i strukturą zarządzania. Znajduje to odzwierciedlenie w szczególności w organizacji neuronalnej bez komitetu zarządzającego, z demokratycznym procesem podejmowania decyzji dotyczących kluczowych udziałów firmy, a także zbiorowym zarządzaniem pakietami wynagrodzeń, przejrzystością wynagrodzeń i dzieleniem wartości z równymi kwotami darmowych akcji dla wszystkich pracowników.

- Ta runda pozyskiwania funduszy daje nam środki do rozpoczęcia nowego etapu naszego rozwoju, ale jest także docenieniem postępów poczynionych przez naszą firmę w ciągu ostatnich 10 lat. To bardzo udany rok dla Agronutris, podczas którego byliśmy przede wszystkim pierwszą firmą w Europie, która została zatwierdzona do sprzedaży owadów na żywność dla ludzi - mówi Cédric Auriol, współzałożyciel i dyrektor generalny Agronutris: