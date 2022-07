Francuski zakaz wegetariańskich burgerów staje pod znakiem zapytania

Autor: AW za retaildetail

Data: 28-07-2022, 14:49

Francja chce zakazać określania substytutów mięsa nazwami produktów odzwierzęcych, takich jak hamburgery, kiełbaski czy pasztety. Wejście w życie dekretu w tej sprawie zostało jednak zawieszone przez francuską Radę Stanu.

We Francji nie będzie możliwe używanie terminologii charakterystycznej dla sektorów tradycyjnie kojarzonych z mięsem i rybami do oznaczania produktów, które nie należą do królestwa zwierząt; fot. shutterstock

Zamięnniki mięsa - zakazane nazwy

Od 1 października roślinne substytuty mięsa we Francji nie będą już mogły być nazywane "kiełbasą", "stekiem", "hamburgerem" ani jakąkolwiek inną nazwą, która może odnosić się do mięsa. Zostało to stwierdzone w nowym dekrecie opublikowanym we francuskim Dzienniku Urzędowym.

„Nie będzie możliwe używanie terminologii charakterystycznej dla sektorów tradycyjnie kojarzonych z mięsem i rybami do oznaczania produktów, które nie należą do królestwa zwierząt” – cytuje Le Monde.

Wyłącznie środki spożywcze wyprodukowane lub oznakowane przed tą datą otrzymają zwolnienie i mogą być wprowadzane do obrotu do 31 grudnia 2023 r.

Francuski zakaz wegetariańskich burgerów, steków i kiełbasek pod znakiem zapytania

28 lipca francuski Conseil d'Etat (Rada Stanu), organ opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów autorstwa rządowego, zawiesił wejście w życie dekretu w tej sprawie.

Conseil d'Etat wyraził "poważne wątpliwości" co do legalności przepisów i uznał je za "nieuzasadnione w zakresie udzielania informacji konsumentom."

Branża mięsna wywalczyła regulacje

Nowe prawodawstwo cieszy się dużym poparciem społeczności rolniczej we Francji. - To niezbędny krok na rzecz przejrzystości informacji dla konsumenta, jak również zachowania naszych produktów i know-how - mówi Jean-François Guihard, prezes Interbev, krajowej organizacji przemysłu hodowlanego i mięsnego.

Co więcej, federacje branżowe liczą teraz na rozszerzenie tej zasady na całą Unię Europejską, ponieważ obecnie prawo nie dotyczy produktów z innych krajów europejskich czy Turcji. W związku z tym paszteciki roślinne importowane z zagranicy mogą pozostać burgerami.

Kwestia ta była jednak regularnie omawiana na szczeblu europejskim i jak dotąd nie osiągnięto zakazu „nazw mięs”. Tylko przemysł mleczarski odniósł sukces: roślinnych substytutów produktów mlecznych nie można nazwać „mlekiem” lub „serem”. Francuska propozycja zakazu nawet wszelkich odniesień do produktów mlecznych, takich jak opis „roślinna alternatywa dla jogurtu”, została odrzucona w zeszłym roku.

Co z mięsem laboratoryjnym?

Tymczasem National Observatory for Plant Nutrition (ONAV) żałuje, że Francja przyjęła konserwatywne stanowisko, które jest „przeciwieństwem obecnych trendów i europejskiej polityki w tych sprawach”. W międzyczasie przemysł wieprzowy chce pójść jeszcze dalej i zakazać etykietowania tak zwanego mięsa laboratoryjnego jako mięsa.