Francuskie ministerstwo rolnictwa informuje o poważnym ognisku ptasiej grypy

Ministerstwo rolnictwa Francji poinformowało we wtorek o wykryciu poważnego ogniska ptasiej grypy H5N8 na fermie kaczek w Nowej Akwitanii na południowym zachodzie kraju. To pierwsze duże ognisko tego wirusa w tym roku we Francji.