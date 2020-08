Gantner o pandemii: Producenci powinni edukować pracowników jak być odpowiedzialnym po pracy

Jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w branży spożywczej w najbliższych miesiącach? W ocenie Andrzeja Gantnera kluczowe jest ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem w społeczeństwie.

- Moim zdaniem to nie tylko kwestia działań rządu, który chcąc odmrozić gospodarkę, ewidentnie odmroził też wirusa, chociażby poprzez dosyć dyskusyjne komunikaty o tym, że pandemię mamy już za sobą - dodaje.

Wiceprezes PFPŻ podkreśla, że bardzo dużą rolę do odegrania mają same zakłady, które powinny edukować pracowników nie tylko jak pracować w warunkach pandemii, ale również jak być odpowiedzialnym po pracy.

- Uświadomienie pracownikom, że brak takiej odpowiedzialności może spowodować nie tylko wstrzymanie produkcji, ale nawet upadek zakładu i utratę miejsca pracy, wydaje się obecnie koniecznością. Wykształcenie poczucia wspólnej odpowiedzialności za zdrowie własne oraz pozostałych pracowników oraz za funkcjonowanie firmy może pomóc przetrwać nadchodzącą tzw. drugą falę - mówi.

Gantner zaznacza, ze warto pamiętać także o zwiększaniu kompetencji pracowników dotyczących pracy w warunkach pandemii.

- PARP na podstawie tzw. rekomendacji nadzwyczajnych wydanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w sektorze żywności planuje uruchomić w najbliższym czasie cykl szkoleń dla pracowników sektora żywnościowego. Obejmują one miedzy innymi zagadnienia zarządzania kryzysowego, zaopatrzenia, logistyki i sprzedaży oraz stosowanie HACCP i GMP w warunkach pandemii. Niestety, wszystko wskazuje na to, że COVID nie zniknie w ciągu najbliższego czasu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie właściwego poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Niejako zaszczepienie firmy przed wirusem. Nie zapobiegnie to zarażeniu, ale pomoże przejść chorobę w sposób łagodny i przetrwać na rynku - podsumowuje.

