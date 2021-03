Gdańsk: Tablice będą informować o ptasiej grypie

W środę przedstawiciele służb mundurowych oraz miejskich jednostek spotkali się, by omówić sytuację związaną z pojawieniem się w Gdańsku przypadków ptasiej grypy. Zastępca prezydenta miasta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski przewodniczył spotkaniu. Uczestniczyła w nim też powiatowy lekarz weterynarii Marta Niemczuk, która przedstawiła raport dotyczący stwierdzonych przypadków i zagrożeń wynikających z występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków - poinformował w komunikacie prasowym Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

Przypomniał, że wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z dokumentem Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty pucki i wejherowski zostały uznane za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy. Pismo określa również zakazy i nakazy, które obowiązują na terenach objętych tą chorobą. Większość punktów dotyczy zasad postępowania i zachowania środków bezpieczeństwa przez hodowców gęsi i drobiu. Ponadto rozporządzenie nakłada na samorządy obowiązek oznakowania terenów poszczególnych gmin jako terenów zagrożonych.

W związku z tym - jak przekazał Sieliwończyk - w ciągu najbliższych dni przy drogach publicznych i na wjazdach do miasta pojawią się tablice, na których będzie widniał komunikat: "Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony". Tablice ostrzegawcze zostaną ustawione przy wszystkich 78 wejściach na gdańskie plaże oraz przy miejskich zbiornikach retencyjnych. Podobne informacje napotkają mieszkańcy, którzy wybiorą się w okolice zbiorników wodnych zlokalizowanych w parkach.

Urzędnicy apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich, a do hodowców o stosowanie się do wszystkich przekazywanych wytycznych. Jak przekazał Sieliwończyk, znalezienie martwego ptaka najlepiej zgłosić dyżurnemu Gdańskiego Centrum Kontaktu, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu: 58 52 44 500. Można też skorzystać z formularza na stronie: www.gdansk.pl/kontaktgdansk lub napisać e-mail na adres: kontakt@gdansk.gda.pl.

W tej sprawie można się też kontaktować z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem: 58 77 86 000 lub ze strażą miejską (tel. 986). Ważne, aby w zgłoszeniu wskazać dokładną lokalizację martwego zwierzęcia.