Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A. w rozmowie z Portalem Spożywczym przypomina, że Unia Europejska pozostaje głównym rynkiem zagranicznym dla polskiego drobiu.

- W 2022 roku około 65% wolumenu eksportu rodzimego przemysłu drobiarskiego trafiło do pozostałych państw Wspólnoty. Co ważne, pomimo już wysokiej sprzedaży z Polski do UE, eksport utrzymuje się w trendzie wzrostowym. W ubiegłym roku wolumen zwiększył się o 13% w relacji rocznej, a po 5 miesiącach bieżącego roku dynamika wyniosła 8%. Największym odbiorcą pozostają Niemcy z 18-procentowym udziałem w wolumenie. Od stycznia do maja br. wśród 10 największych klientów z UE najszybciej rosła sprzedaż do Holandii (+27% r/r), Czech (+17% r/r) i Hiszpanii (+15% r/r) - dodaje.