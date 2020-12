Ghana i Filipiny blokują import drobiu z UE

Ghana jest, po Filipinach, drugim największym odbiorcą mięsa drobiowego z Unii Europejskiej z grupy państw trzecich (nie ujmując w statystykach Wielkiej Brytanii).

Z analiz przeprowadzonych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz wynika, że w okresie od stycznia do września 2020 roku wysyłki unijnego drobiu do Ghany wyniosły łącznie 156,3 tys. ton i były wyższe o 17 proc. w porównaniu do roku 2019.

Wolumen wywozu mięsa drobiu do Ghany ma 12 proc. udział w unijnym eksporcie ogółem (nie biorąc pod uwagę UK). Unijny wywóz ogółem do września tego roku ilościowo wyniósł 1285,8 tys. ton (-3,4 proc. r/r).

KIPDiP przypomina, że niedawno Filipiny wprowadziły zakaz importu mięsa drobiowego z Holandii, w tym mięsa odkostnionego mechanicznie. Utrata dostaw holenderskiego drobiu jest poważnym ciosem dla filipińskich przetwórców mięsa, ponieważ Holandia dostarcza około 40 proc. importowanego w skali roku przez Filipiny MOM-u z kurcząt.

Filipiński import MOMu z kurczaka od stycznia do września 2020 roku osiągnął poziom 208,6 tys. ton, z czego 42% - czyli około 86,9 tys. ton - pochodziło z Holandii. Co więcej, w sobotę (21 listopada) w filipińskiej prasie ukazał się komunikat, że władze Filipin ograniczyły tymczasowo przywóz produktów drobiowych z Japonii i Wielkiej Brytanii z powodu HPAI. Zakaz eksportu obejmuje: mięso drobiowe, jaja i pisklęta jednodniowe.