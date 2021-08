Ghana największym odbiorcą drobiu z UE

Ghana aktualnie jest największym odbiorcą mięsa drobiowego z Unii Europejskiej. Czy problemy z grypą ptaków sprawią, że afrykański kraj będzie potrzebował jeszcze więcej drobiu z UE?

Ghana aktualnie jest największym odbiorcą mięsa drobiowego z Unii Europejskiej. fot. shutterstock

Ghana największym odbiorcą unijnego drobiu

Choć w Europie nastąpiło chwilowe wyciszenie grypy ptaków, w innych częściach świata wirus cały czas powoduje straty - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jednym z afrykańskich krajów, który mierzy się z rosnącymi zakażeniami jest Ghana. W położonym nad Atlantykiem państwie utylizowany jest drób i wprowadzane są środki ograniczające zagrożenie, w tym zakazy importu z innych państw Afryki.

Można domniemywać, że kraj, który jest w dużym stopniu zależny od importu mięsa drobiu, będzie potrzebował jeszcze większych dostaw z zagranicy. Jest to istotna informacja, ponieważ Ghana aktualnie jest największym odbiorcą mięsa drobiowego z Unii Europejskiej, mając 17-proc. udział w unijnym wywozie mięsa drobiowego do państw trzecich - wskazuje KIPDiP.

Ghana będzie potrzebowała więcej drobiu z UE?

Z analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wynika, że od stycznia do maja 2021 roku unijni eksporterzy wysłali do Ghany 102,4 tys. ton mięsa drobiu, co oznacza aż 34 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.

Ghana w 2020 roku wskoczyła na pierwsze miejsce największych rynków zbytu poza obszarem celnym UE. Kraj ten umocnił się na pierwszym miejscu wśród odbiorców europejskiego drobiu wyprzedzając Ukrainę i Filipiny. Sprzedaż do Ghany w ostatnich kilku latach charakteryzowała wysoka dynamika wzrostu. W 2017 roku sprzedaż eksportowa z UE do Ghany wyniosła 143,9 tys. ton, a w roku 2020 wzrosła do 213,9 tys. ton.