GIS ostrzega przed bakteriami listerii w parówkach

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed bakteriami listerii w jednej partii parówek z szynki 250 g "Pikok Pure".

Inspektor nakazał wycofanie jej ze sklepów Lidl, a zakład produkcyjny spółki Sokołów uruchomił procedurę wycofania z rynku.

Partia jest dystrybuowana przez sieć sklepów "Lidl" w Polsce, a została wyprodukowana przez Sokołów SA oddział w Czyżewie z terminem przydatności do spożycia do 4 maja 2021.

Numer tej partii parówek to 11031, numer serii: C 10349134, a weterynaryjny numer identyfikacyjny 20134001 - podał GIS. Termin przydatności do spożycia: 04.05.2021.

Producentem parówek jest Sokołów SA Oddział w Czyżewie. Dystrybutorem - sieć sklepów Lidl w Polsce

- W wyniku niezwłocznego powiadomienia producenta przez organy urzędowej kontroli, o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w badanych próbkach wyrobu, zakład uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku. Przedsiębiorca poinformował odbiorców o konieczności zatrzymania dystrybucji, wycofania i poddania utylizacji partii w/w wyrobu. Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania - podał GIS.

Jak dodano, spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

