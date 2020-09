GIS: Listeria monocytogenes w partii produktu Filet śledziowy a'la matias firmy Panix

GIS poinformował, że bakterie wykryto w dwóch z pięciu próbek fileta śledziowego a'la matias z partii poddanej urzędowej kontroli żywności.

W partii 012320/165 o terminach przydatności do spożycia: 27.09.2020(wielkość opakowania: 1 kg i 0,4 kg), 28.09.2020 (wielkość opakowania: 0,5 kg, 2,5 kg, 4 kg) oraz 01.10.2020 (wielkość opakowania: 0,4 kg, 0,5 kg).

GIS wydał zalecenie dla konsumentów, żeby nie spożywać wyżej wymienionych partii produktu. Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. W razie wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.

GIS poinformował również, że producent zawiadomił swoich odbiorców o wykrytym zagrożeniu. W zakładzie produkcyjnym przeprowadzono dezynfekcję, dodatkowe szkolenia pracowników i zwiększono częstość pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Wskazano, że zostanie przeprowadzone dochodzenie w celu stwierdzenia czy Listeria monocytogenes była obecna w surowcu w momencie przyjęcia do zakładu, czy też do zakażenia doszło w trakcie produkcji.