GIS ostrzega przed salmonellą w partii mięsa z indyka na kotlety

Ostrzeżenie dotyczy partii nr 2261003002 mięsa z indyka na kotlety "Morliny" o wadze 500 g i terminie przydatności do spożycia: 29.09.2020 r.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie GIS, w wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto salmonellę z gr. O7 w czterech z pięciu badanych próbek mięsa.

"Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy" - informuje GIS.

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - zaleca GIS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu powiadomił o sprawie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie (właściwego terenowo ze względu na siedzibę producenta kwestionowanego produktu). Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził urzędową kontrolę zakładu Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie i wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wycofania kwestionowanej partii produktu. Zaplanował też urzędowe pobranie próbek do badań produktu gotowego.

Zakład Animex Kutno Sp. z o.o. ustalił listę dystrybucyjną oraz rozpoczął wdrażanie procedury wycofania z rynku zakwestionowanego produktu. Zaplanował też mycie i dezynfekcję zakładu oraz pobór próbek środowiskowych i produktu gotowego. Poinformował dostawcę surowca o tej sytuacji i zaplanował pobór próbek przy następnej dostawie.