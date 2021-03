GIS wycofuje mięso mielone marki Rzeźnik

W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella z grupy O:9 w 4 z 5 próbek produktu mięso mielone z fileta kurczaka.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Nazwa produktu: Mięso mielone z fileta kurczaka 400G

Numer partii: 2261003858

Termin przydatności do spożycia: 04.03.2021

Producent: Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno

Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Zakład Animex Kutno sp. z o. o. Odział K2 w Kutnie, po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella w produkcie mięso mielone z fileta z kurczaka nr partii 2261003858 rozpoczął procedurę wycofania tego produktu z rynku i podjął natychmiast wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przeprowadził urzędową kontrolę zakładu Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno oraz wydał decyzję nakazującą wycofanie produktu Mięso mielone z fileta kurczaka 400G nr partii 2261003858 termin przydatności do spożycia: 04.03.2021r. z obrotu. Zaplanował urzędowe pobranie próbek do badań produktu gotowego, surowca oraz wymazów środowiskowych.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

