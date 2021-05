GIW: unijne wymogi dot. ASF korzystne dla rolników

Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, przyznał, że nowe unijne przepisy dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń nie są trudne do spełnienia. Jego zdaniem nakładów finansowych wymaga budowa ogrodzenia wokół chlewni.

Autor: PAP

Data: 06-05-2021, 08:51

Krzysztof Jażdżewski Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii jest zdania, że nowe unijne wymogi dot. ASF są możliwe do spełnienia/ fot. PTWP

W krajach członkowskich UE od 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje unijne rozporządzenie, które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Mają one być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami.

Przepisy te obowiązują wprost i nie przewiduje się okresu przejściowego. W związku z tym nie ma możliwości przyjęcia innych przepisów krajowych i rozłożenia tych obowiązków w czasie. Inspekcja Weterynaryjna nie przewiduje przy tym nagłej egzekucji nowych zasad.

Główny Lekarz Weterynarii przekazał do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej stosowne wytyczne, jak w praktyce wdrożyć unijne wymogi dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.Unijne przepisy obowiązują rolników, których gospodarstwa znajdują się strefach z ograniczeniami. Tam, gdzie nie wykryto ASF, nie ma tych obowiązków. Wymogi dotyczą tylko gospodarstw hodujących świnie na sprzedaż, a nie rolników mających świnie na tzw. własny użytek.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. "Plan bezpieczeństwa biologicznego", który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw, w których zatrudniane są do obsługi osoby z zewnątrz.

Plan zawiera znane już wymagania - jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich - jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

- W tym rozporządzeniu nie ma nic takiego, co wymaga istotnych nakładów finansowych (poza ogrodzeniami), wystarczą chęci i skoncentrowanie się na swoich obowiązkach, które już wcześniej obowiązywały - twierdzi Jażdżewski. Unijne przepisy nie wymagają np. wykonywania deratyzacji (zwalczania szczurów), co dotychczas trzeba było przeprowadzać, a było to o wiele bardziej czasochłonne i kosztowne.

Plan może być jednokartkowym dokumentem, w którym zostały opisane procedury bioasekuracji, jak np. zmiana ubrań, dezynfekcja, sposób mycia rąk itp. Zapewnił, że są to na ogół proste czynności, które już powinny być stosowane na mocy krajowych przepisów.

Finansowe skutki nowych przepisów pociąga jedynie konieczność ogrodzenia przynajmniej tych budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka - zaznaczył wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej. Jego zdaniem i to nie powinno być problemem, gdyż większość ferm hodowlanych już ten wymóg spełnia. Dodał, że jeżeli rolnik ma ogrodzone całe gospodarstwo, to nie musi dodatkowo ogradzać budynków inwentarskich.

Zdaniem Jażdżewskiego nowe przepisy są korzystniejsze dla rolników, ale pod warunkiem spełniania wymogów bioasekuracji. Wprowadzają one bowiem kilka ułatwień, jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy. Nie będzie przykładowo potrzeby częstego badania świń.

Unijne rozporządzenie zakłada rezygnację z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej oraz kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego zwierzęta przemieszczane mają być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń. W przyszłości przewidywana jest również możliwość rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 godziny przed wysyłką z gospodarstwa.

Inspekcja Weterynaryjna opracowała wzory dokumentów pomocnych we wdrażaniu nowych norm - w szczególności dla mniejszych hodowców świń, jak i dla lekarzy weterynarii.