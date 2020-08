GK Gobarto osiągnęła ponad 1 mld zł przychodów oraz znaczący wzrost zysku netto

W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego w Polsce kształtowały się na znacznie wyższym poziomie niż rok wcześniej, jednak od kwietnia zaczęły istotnie spadać, co skutkowało pogorszeniem opłacalności produkcji trzody chlewnej, a tym samym negatywnie wpłynęło na wyniki segmentu Trzoda chlewna, który jest istotną częścią działalności Grupy Gobarto. W maju średnia cena wyniosła 5,20 zł/kg i była o prawie 20% niższa niż w marcu. Z kolei w czerwcu wzrosła do poziomu 5,52 zł/kg, osiągając wartość o 5% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odczuwalny w branży spadek popytu na wieprzowinę to efekt kryzysu gospodarczego w całej Unii Europejskiej spowodowanego pandemią koronawirusa. Niepewność na rynku pracy oraz ograniczona działalność segmentu HoReCa, wynikająca z obostrzeń sanitarnych, utrudniają wielu producentom funkcjonowanie i dalszy rozwój.

Polski eksport mięsa wieprzowego w okresie styczeń – maj br. odnotował spadek o 32% - z 217 do 148 tys. ton, co było konsekwencją pojawienia się wirusa ASF w Polsce zachodniej oraz postępującej pandemii koronawirusa na terenie Europy Zachodniej. Największym odbiorcą mięsa wieprzowego w Polsce są Niemcy z wielkością na poziomie ponad 20 tys. ton. Ważnymi rynkami zbytu pozostają dla nas niezmiennie: Włochy, Słowacja, Węgry oraz Republika Czeska. Z kolei import mięsa wieprzowego do Polski w pierwszych pięciu miesiącach br. zanotował spadek o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czołowymi eksporterami do Polski tego mięsa są: Niemcy, Belgia oraz Dania z udziałem odpowiednio: 21%, 29% i 16%.

W tak trudnym otoczeniu rynkowym, Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe w I półroczu br. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,03 mln zł przy przychodach wynoszących 1,08 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 165,43 mln zł, (wzrost r/r o 30,6%), co dało 15,25 proc. udziału w przychodach ogółem. Chwilowe zamknięcie rynku HoReCa poskutkowało spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie (r/r o 11,62%) do wartości blisko 40 mln zł. Grupa wypracowała również 28,17 mln zł zysku EBITDA, natomiast zysk netto osiągnął poziom 23,42 mln zł, (wzrost r/r o 77,1%), a zysk ze sprzedaży 9,14 mln zł.