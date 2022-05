Globalne firmy odchodzą od jaj klatkowych. Jak to wygląda w Polsce?

Zdecydowana większość firm, które zobowiązały się do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego w swoim łańcuchu dostaw do 2021 roku, zakończyły proces transformacji. W Polsce ten wskaźnik wygląda na razie nieco mniej imponująco.

Autor: op. AT

Data: 25-05-2022, 14:02

W Polsce deklaracje wycofania jaj z chowu klatkowego wydało już ponad 140 firm. fot. shutterstock

Globalni gracze rezygnują z jaj klatkowych

Koalicja Open Wing Alliance (OWA), do której należy polskie Stowarzyszenie Otwarte Klatki, opublikowała nowy raport, według którego zdecydowana większość firm, które zobowiązały się do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego w swoim łańcuchu dostaw do 2021 roku, zakończyły proces transformacji. Globalnie wydanych zostało już ponad 2300 korporacyjnych polityk dobrostanu kur niosek.

Autorzy opracowania wskazują, że tendencję do odchodzenia od chowu klatkowego kur widać zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie już dziesięć stanów uchwaliło ustawy zakazujące stosowania klatek bateryjnych w chowie kur, jak i w Unii Europejskiej, gdzie Parlament Europejski zagłosował za unijnym zakazem hodowli klatkowej w zeszłym roku (nie oznacza to jego wejścia w życie - przyp. red.), a zakazy niezależnie wchodzą lub weszły już w życie w krajach takich jak m.in. Austria, Niemcy i Czechy.

Ile firm na świecie zrezygnowało z jaj klatkowych?

Ponad 2300 firm na całym świecie podpisało oficjalne zobowiązania do wycofania jaj z chowu klatkowego, a terminy realizacji 982 z nich przypadają na rok 2021 lub wcześniej.

88% wszystkich zobowiązań dotyczących rezygnacji z jaj z hodowli klatkowej z terminem realizacji do 2021 roku lub wcześniej zostało spełnionych;

Całkowite przejście na bezklatkowy łańcuch dostaw zaobserwowano we wszystkich branżach, w tym u: 394 restauracji, 231 producentów żywności, 133 sprzedawców detalicznych, 96 firm świadczących usługi gastronomiczne i cateringowe, 73 firm hotelarskich, 38 producentów jaj, 16 dystrybutorów i hurtowni;

Zaledwie 4% firm, które podpisały zobowiązanie, nie wdrożyło go jeszcze w życie, ale publicznie informuje o swoich postępach, a tylko 8% nie informuje publicznie o statusie swojego procesu rezygnacji z jaj klatkowych.

Jak firmy w Polsce rezygnują z jaj z chowu klatkowego?

W samej Polsce deklaracje wycofania jaj z chowu klatkowego wydało już ponad 140 firm. Niemal 40 firm wdrożyło już swoje zobowiązania w życie i wycofały jaja klatkowe z produkcji i/lub oferty – w tym Biedronka, Żabka, Lubella, Colian.