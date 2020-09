GLW: będziemy badać stada rodzicielskie kur na obecność salmonelli

Konopka zaznaczył, że każdy kraj członkowski UE ma obowiązek monitorowania hodowli drobiu i jaj w związku z salmonellą. Założenie jest takie, by w badanych próbkach nie było więcej niż 1 proc. wyników dodatnich. Dodał, że Polska ma opracowany krajowy program zwalczania salmonelli, który realizuje. Jego celem jest zwalczanie niektórych serotypów salmonelli w stadach kur hodowlanych.

W ostatnim czasie jednak coraz licznej napływają informacje - przekazywane poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności RASFF - o tym, że w polskim drobiu i jajach wykrywane są pałeczki salmonelli. Powiadomienia takie nadeszły z kilkunastu krajów UE i dotyczyły kilku firm w kraju - poinformował główny lekarz weterynarii. Dodał że w związku z tym, resort rolnictwa i Inspekcja Weterynaryjna podjęły rozmowy z organizacjami branżowymi o tym, jak zaradzić zaistniałej sytuacji.

Konopka zaznaczył, że programem zwalczania salmonelli objęte są także stada reprodukcyjne kur niosek tj. kury produkujące jaja, z których wykluwają się pisklęta do dalszego chowu.

Nie mniej jednak przy przemieszczaniu drobiu do rzeźni, na 2 tygodnie wcześniej właściciel powinien dokonać tzw. badań "właścicielskich" , na podstawie których lekarz powiatowy wystawia świadectwo zdrowia kur trafiających do rzeźni. Badania te wskazują, czy w stadach nie ma salmonelli; jednak jest to jeszcze losowo weryfikowane badaniami urzędowymi.

"Wyraziłem zgodę, aby w okresie przejściowym lekarze urzędowi pobierali próbki od kur, które będą przekazywane do badania w zakładach higieny weterynaryjnej" - powiedział.

Konopka wyjaśnił, że Inspekcja chce zbadać zarówno stada rodzicielskie i tzw. prarodzicielskie tj., te które są z linii poszczególnych ras. Pisklęta z tych stad przywożone są do chowu z różnych krajów np. Danii, Francji, Holandii czy z Bułgarii. "Chcemy wrócić do pierwotnego etapu, żeby sprawdzić tamte pisklęta, bo od nich może pochodzić zakażenie. Następnie będą badane zakłady wylęgowe i dalej kurniki i fermy drobiu. Trzeba też zrobić badania środowiskowe tj. ściółki i kurników, gdzie przebywają kury - poinformował.

Dodał, że nie wszystkie bakterie z tej grupy są dla człowieka niebezpieczne. Jednak - jak mówił - jeżeli wykryje się tam salmonellę chorobotwórczą, trzeba też sprawdzić czy nie ma jej w mięsie. Podkreślił, że te wszystkie badanie wymagają jednak czasu i pieniędzy.