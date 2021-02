Gobarto: Marcin Śliwiński prezesem na kolejną kadencję

27 stycznia Zarząd Gobarto SA z siedzibą w Warszawie uchwałą powołał Marcina Śliwińskiego do zarządu spółki VII kadencji powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu.

Do zarządu Gobarto w roli wiceprezesów zarządu zostali także powołani: Katarzyna Goździkowska-Gaztelu, Rafał Oleszak, Roman Miler i Karol Ludwiński.

Wyżej wskazane uchwały wchodzą w życie po zakończeniu VI kadencji zarządu tj. z dniem 27 kwietnia 2021 roku.



Marcin Śliwiński to absolwent Szkoły Biznesu Northeastern University w Bostonie (Bachelor of Science with Honors in Business Administration) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (International Business Program). Ukończył roczny kurs języka francuskiego na Uniwersytecie Paryskim Sorbona. Członek organizacji ACCA.

Marcin Śliwiński posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe. Zdobywał je w dziale audytu firmy Salustro Reydel Polska (obecnie KPMG) w Warszawie, w siedzibie głównej firmy Etex Group w Brukseli jako kontroler finansowy, a następnie na stanowisku menadżerskim w grupie rodzinnych firm zajmujących się produkcją jaj wylęgowych oraz drobiu rzeźnego dla Grupy Cedrob. Od listopada 2018 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Gobarto S.A.