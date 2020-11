Gobarto po trzech kwartałach: przychody przekroczyły 1,6 mln zł, wyższe o 16,7% rdr

W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego znajdowały się na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym, jednak od kwietnia zaczęły istotnie spadać. We wrześniu średnia cena żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 4,64 zł/kg i była o ponad 21% niższa niż we wrześniu 2019 roku. Jednocześnie średnia cena z września 2020 r. była najniższa dla tego okresu w ciągu ostatnich czterech lat. Kluczowym czynnikiem kształtującym ceny żywca w Polsce był bardzo silny spadek notowań cen ZMP (giełda niemieckich tuczników). Wynikał on z pojawienia się wirusa ASF na terenie Niemiec - największego producenta wieprzowiny w Europie, (przez co na rynku europejskim nastąpiła nadwyżka surowca wieprzowego, powodując presję na jej cenę) oraz pandemii koronawirusa, skutkującej chwilową, zmniejszoną konsumpcją wieprzowiny (m.in. w segmencie HoReCa), przejściowym zamrożeniem gospodarek europejskich oraz problemami w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. We wrześniu średnia cena ZMP była o ponad 30% niższa niż w marcu br. Od 9 tygodni cena żywca notowanego na giełdzie niemieckiej kształtuje się na poziomie 1,27 EUR/kg, co jest historycznym minimum utrzymującym się przez dłuższy czas czasu.

Polski eksport mięsa wieprzowego w okresie I-VIII 2020 roku zanotował w stosunku do poprzedniego roku spadek na poziomie ok. 22% - z 313 do 245 tys. ton. Największe spadki zaobserwowano u takich odbiorców jak: USA -60%, Niemcy -35% czy Włochy -44%. Były one konsekwencją pojawienia się ASF w Polsce zachodniej, przez co część polskich zakładów straciła wiele swoich uprawnień eksportowych. Ponadto sytuację rynkową komplikowało rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie Zachodniej i związane z tym problemy tamtejszych gospodarek. Import spadł o ok. 5% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

W raportowanym okresie, naznaczonym spadkami cen na giełdzie ZMP, Grupa Gobarto wypracowała 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r o 16,7%). Przychody z eksportu osiągnęły wartość zbliżoną do zeszłorocznej: 197,84 mln zł, co dało 12,20 proc. udziału w przychodach ogółem. Chwilowe zamknięcie rynku HoReCa oraz późniejsze ograniczenia w jego funkcjonowaniu poskutkowały spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie (r/r o 12,55%) do 62,88 mln zł. Grupa wypracowała również 22,72 mln zł zysku EBITDA, przy 3,97 mln zł zysku netto oraz stracie na sprzedaży w kwocie 3,35 mln zł.