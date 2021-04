Gobarto pandemia niestraszna

W 2020 r. Gobarto SA zanotowało podobny poziom przychodów co w 2019 r.

Spółkę dotknęło zamknięcie gastronomii i trudna sytuacja na rynku trzody w Europie.

W 2020 r. Gobarto sprzedało aktywa na Ukrainie i otworzyło największą fermę zarodową w kraju.

2020 rok nie był łatwy dla firm działających w sektorze zwierzęcym. Zamknięcie gospodarki związanej z pandemią koronawirusa ograniczyło popyt na wieprzowinę w Polsce oraz krajach, do których Gobarto eksportowało produkty. Dodatkowe pojawienie się wirusa ASF na terenie Niemiec uniemożliwiło eksport mięsa wieprzowego z tego kraju do Chin, powodując wystąpienie olbrzymich nadwyżek produkcji żywca w Unii Europejskiej, a za co za tym idzie - drastyczny spadek jego cen.

Przez ostatnie siedem tygodni 2020 roku poziom cen żywca wynosił 1,19 EUR/kg i utrzymywał się aż do 10 lutego br. Wcześniej cena żywca notowanego na giełdzie ZMP kształtowała się na poziomie 1,27 EUR/kg, co również było historycznym minimum. Trend spadkowy widoczny był w Polsce niemal przez cały rok (poza okresem styczeń - marzec oraz czerwcem, gdzie dało się odczuć efekt odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń sanitarnych). W grudniu 2020 r. polscy dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali przeciętnie 3,87 zł/kg, czyli o 6% mniej niż w listopadzie oraz aż o 39% mniej niż w grudniu 2019 r.

Gobarto - Wyniki finansowe w 2020 roku

W trudnych warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w 2020 roku 1,96 mld zł przychodów ze sprzedaży, osiągając wynik zbliżony do tego z 2019 roku (1,97 mld zł). Mimo ograniczeń eksportowych, przychody ze sprzedaży zagranicznej utrzymują się w Grupie na stałym, wysokim poziomie. Na koniec zeszłego roku osiągnęły one 13,72-proc. udziału w przychodach ogółem przy wartości 268,38 mln zł.

Zamkniecie rynku HoReCa oraz trwające od wielu miesięcy ograniczenia w jego funkcjonowaniu poskutkowały spadkiem przychodów w tym segmencie o 19,23% do wartości 82,37 mln zł. Z kolei utrzymujące się przez dłuższy czas rekordowo niskie ceny żywca wieprzowego sprawiły, że mimo wysokiego poziomu przychodów Grupa zanotowała stratę netto – 31,63 mln zł oraz stratę na sprzedaży – 6,68 mln zł.

GK Gobarto wypracowała skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie 24,81 mln zł, co było w dużej mierze zasługą Gobarto S.A. Mimo występowania zjawiska nadpodaży wieprzowiny na rynku, podmiot dominujący w Grupie (reprezentujący segment Mięso i wędliny) zwiększył swoje przychody rok do roku o 4,5% do wartości 1,57 mld złotych. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 23,46 mln zł przy stracie rok wcześniej – 5,05 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 25,13 mln zł, zysk operacyjny 18,43 mln zł, natomiast wartość EBITDA była zbliżona do zeszłorocznej, tj. 37,71 mln zł. W raportowanym okresie Gobarto S.A. osiągnęło dobre wyniki zarówno w segmencie ubojowym (poziom uboju uległ wzrostowi), jak i dystrybucyjnym.

Wyniki Gobarto - Najgorzej w trzodzie

Najgorszy wynik zanotował segment Trzoda chlewna.

- Z uwagi na rekordowo niskie notowania żywca wieprzowego spowodowane pandemią koronawirusa oraz wykryciem ASF w Niemczech, ceny żywca przez osiem miesięcy w roku nie pokrywały kosztów produkcji. Taki stan miał istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk. Nierentowna była zarówno produkcja zarodowa, jak i tuczowa. Na szczęście w marcu tego roku nastąpiły wyraźne wzrosty cen żywca wieprzowego. Utrzymanie się tego trendu w dłuższej perspektywie czasu będzie skutkować lepszymi wynikami finansowymi segmentu Trzoda chlewna w kolejnych kwartałach – twierdzi Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

W ubiegłym roku zarząd podejmował działania w celu uproszczenia struktur Grupy. W czerwcu 2020 r. Gobarto S.A. sprzedało 100% udziałów w ZM Silesia do Cedrob S.A. Transakcja ta wpisuje się w strategię rozwoju Grupy na lata 2019-2024, której jednym z kluczowych fundamentów jest koncentracja na segmencie zwierzęcym, produkcyjnym i dystrybucyjnym przy znaczącym ograniczeniu aktywności właśnie w segmencie przetwórczym.

Gobarto - Ważne inwestycje

W raportowanym okresie nastąpiło również połącznie spółek zależnych Tigra Trans sp. z o.o. oraz Tigra Trans Sp. k. z Gobarto S.A. oraz likwidacja kilku mniejszych podmiotów w Grupie. Gobarto S.A. sprzedało między innymi swoje aktywa na Ukrainie, co oznacza wycofanie się z działalności na tamtejszym rynku i skupienie się na działalności w kraju. W ocenie zarządu transakcja sprzedaży aktywów ukraińskich, z punktu widzenia przepływów pieniężnych, pozytywnie wpłynęła na sytuację całej Grupy. Pozytywny wpływ miało również podpisanie umowy warunkowej dotyczącej sprzedaży istotnej dla GK Gobarto nieruchomości (ul. Taśmowa w Warszawie), której finalizacja nastąpiła w styczniu bieżącego roku

W zeszłym roku, mimo trudnych warunków rynkowych, GK Gobarto ukończyła jedną z ważniejszych – z punktu widzenia rozwoju segmentu trzody chlewnej – inwestycji.

- Została uruchomiona ferma zarodowa w Zalesiu dla ponad sześciu tysięcy loch, będąca największym tego typu obiektem w kraju. Inwestycja w hodowlę, korzystającą z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwi Grupie zwiększenie możliwości produkcji warchlaka na potrzeby programu Gobarto 500 oraz tuczy kontraktowych – komentuje Marcin Śliwiński.