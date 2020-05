Gobarto podsumowuje I kwartał 2020: Pandemia może opóźnić inwestycje

W pierwszych trzech miesiącach tego roku ceny żywca wieprzowego utrzymywały się na wysokim poziomie. W marcu br. w skupie kształtowały się na poziomie 6,36 zł/kg i były wyższe o 1,9% niż w lutym br. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 6,74 zł, czyli o 9,8% więcej niż przed miesiącem. O rosnącej opłacalności chowu trzody chlewnej świadczy fakt, że w marcu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za żywiec wieprzowy płacono o blisko 42% więcej zarówno w skupie, jak i w transakcjach targowiskowych. Niestety w pierwszych tygodniach maja br., na skutek przedłużającej się pandemii koronawirusa, ceny żywca wieprzowego zaczęły drastycznie spadać – o ok. 1,24 zł/kg w stosunku do cen z początku kwietnia. Płacono za nie o 1 zł/kg mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Polska jest ważnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale głównymi odbiorcami polskiego asortymentu wieprzowego wciąż pozostają kraje Unii Europejskiej. W okresie styczeń–luty 2020 r. z Polski wyeksportowano ponad 60 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli o 36,8% mniej niż przed rokiem, co przy imporcie na poziomie 114 tys. ton wygenerowało ujemne saldo obrotów handlowych produktami wieprzowymi w ilości 53 tys. ton. Co prawda w raportowanym okresie rynek mięsa nie odczuł jeszcze w znaczącym stopniu skutków pandemii koronawirusa, ale już kolejne tygodnie przyniosły pierwsze symptomy mocnego spowolnienia w branży. Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej, rosnące bezrobocie, niepewność na rynku pracy oraz zamknięte restauracje i punkty gastronomiczne spowodowały znaczące ograniczenie działalności segmentu HoReCa, a co za tym idzie obniżyły popyt na wieprzowinę.

W tak trudnym otoczeniu rynkowym, dodatkowo naznaczonym rosnącymi kosztami pracy oraz problemami ze znalezieniem pracowników, jak również ograniczonym eksportem produktów, Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe w I kwartale br. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 13,75 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o 33% i wynoszących 666,2 mln zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 87,73 mln zł, (wzrost r/r o 40,8%), co dało 13,17 proc. udziału w przychodach ogółem. Zamknięcie rynku HoReCa poskutkowało spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie r/r o 67,76% do wartości 6,41 mln zł. Grupa wypracowała również 22,82 mln zysku EBITDA, natomiast zysk netto uzyskał poziom 6,15 mln zł, (wzrost r/r o 11,9%), a zysk ze sprzedaży – 15,34 mln zł.