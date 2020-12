Gobarto uruchomiło fermę zarodową wartą 100 mln zł (zdjęcia)

Położona niedaleko Namysłowa na północnej Opolszczyźnie hodowla zarodowa trzody chlewnej rozpocznie działalność w grudniu 2020 r. Zalesie zasiedli ponad sześć tysięcy loch i będzie to największy tego typu obiekt w Polsce, do tego ogrzewanym wyłącznie produkowanym przez siebie ciepłem.

– Inwestycja w tę nowoczesną hodowlę zarodową to kolejny krok w realizacji programu Gobarto 500. Jeśli chcemy wzmacniać naszą gospodarkę, profesjonalizować sektor rolno-spożywczy oraz wspierać polskich hodowców musimy być świadomi roli jaką ogrywają tego rodzaju inwestycje w całym łańcuchu produkcji żywności. Nie zapominamy przy tym o środowisku i wdrażamy rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych – mówi Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gobarto SA.

Obiekty hodowlane zostały połączone z biogazownią. To do niej trafi gnojowica, z której następnie powstanie metan. Zasili on silniki kogeneracyjne wytwarzające energię elektryczną i cieplną. Biogazowania będzie generowała 2 megawaty mocy, dzięki czemu nie będzie konieczne korzystanie z dodatkowych źródeł ogrzewania.

– Inwestycja w Zalesiu jest ważnym ogniwem Grupy Gobarto. Pozwoli nam rozwijać własną hodowlę trzody chlewnej, a tym samym współpracę z rolnikami z programu Gobarto 500, do których trafią zwierzęta. Przyczyni się także do rozwoju polskiego rynku trzody chlewnej. W hodowli będziemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wyróżniają Zalesie na tle innych tego typu obiektów w Polsce – mówi Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto SA.

Realizując inwestycję, firma położyła ogromny nacisk na bioasekurację. Budynki inwentarskie połączone są specjalnym tunelem technologicznym. Wchodząc do budynku socjalnego, pracownicy mogą dotrzeć do każdego obiektu bez wychodzenia na zewnątrz, co zwiększa bezpieczeństwo zwierząt i eliminuje ryzyko transmisji groźnych dla trzody chorób, w tym ASF. Aby dostać się do strefy hodowli zwierząt (jak również się z niej wydostać) pracownicy będą musieli przejść przez strefę prysznicową. W obiekcie zainstalowano także nowoczesną myjnię dla pojazdów z funkcją ich wyparzania.