Gobarto zwiększa zyski. Spółka podsumowała I półrocze 2022

Autor: AT

Data: 01-09-2022, 18:13

Gobarto podało wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. Uwagę zwraca duży wzrost zysku netto spółki - z 688 tys. zł w I półroczu 2021 roku do 9,3 mln zł w I półroczu 2022.

Gobarto podało wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. fot. gobarto.pl

Gobarto podało wyniki za I półrocze 2022 roku

Całkowite przychody netto Gobarto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 1,16 mld zł wobec 1 mld zł w I półroczu 2021.

Spółka zanotowała duży wzrost skonsolidowanego zysku netto - z 688 tys. zł w I półroczu 2021 roku do 9,3 mln zł w I półroczu 2022.

Jednocześnie zysk na jedną akcję zwykłą wyniósł po I półroczu 2022 r. 34 grosze, podczas gdy w I półroczu 2022 roku była to strata w wysokości 1,25 zł na akcję.

Gobarto o sytuacji na rynku wieprzowiny

W ocenie Gobarto kluczowym zdarzeniem w I półroczu 2022 było odwrócenie trendu utrzymywania się cen trzody na bardzo niskim poziomie.

W końcówce pierwszego kwartału oraz w kolejnych tygodniach drugiego kwartału ceny skupu żywca wieprzowego uległy gwałtownemu wzrostowi z poziomu ok 1,20 EUR/kg do poziomu 1,95 EUR/kg. Cena ta utrzymywała się przez 5 tygodni, po czym w maju nastąpił spadek do poziomu 1,80 EUR/kg. Zjawisko to było spowodowane brakiem impulsów wzrostu popytu na wieprzowinę - informuje spółka.

W czerwcu europejski rynek żywca wieprzowego odnotował zwiększony popyt, który jest związany ze wzrostem spożycia produktów wieprzowych przeznaczonych na grilla. W związku z czym, poziom ceny skupu żywca wieprzowego wzrósł do 1,85 EUR/kg. Jest to kluczowa informacja dla rentowności w segmencie trzoda, gdyż ceny te pozwalają na generowanie zysków w hodowli.

Wzrost cen żywca na giełdzie niemieckiej jest spowodowany sukcesywnym zmniejszaniem pogłowia trzody chlewnej w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej oraz wysokimi kosztami produkcji. Według informacji ARiMR, na dzień 5 lipca 2022 roku pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło ok. 9,7 mln sztuk, tj. aż 5,0 % mniej w porównaniu z końcem grudnia 2021 roku.

Gobarto o wzroście kosztów

W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku na ryku krajowym ceny żywca wieprzowego kształtowały się na niskim poziomie (tj. śr. 4,35 zł/kg), jednak od marca wykazały dynamiczny wzrost. Z jednej strony był to efekt spowodowany istotnym spadkiem pogłowia trzody chlewnej, a z drugiej strony wyższych kosztów produkcji (zbóż i pasz). W czerwcu średnia cena żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 6,76 zł/kg i była o ponad 27% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Równolegle wraz ze wzrostem cen żywca wieprzowego gwałtownie rosły ceny pasz, co przełożyło się na wzrost kosztów produkcji trzody chlewnej. Według własnych obliczeń cena paszy w czerwcu 2022 roku wykazała wzrost o ponad 46% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku i o ok. 80% w porównaniu ze styczniem 2021 roku. Wskazane wzrosty cen paszy nie pozwoliły w pełni na przełożenie się cen żywca na zyskowność.

Według dostępnych danych MRiRW polski eksport mięsa wieprzowego w okresie I-VI 2022 roku wykazał w stosunku do poprzedniego roku spadek na poziomie 15% - z 211 do 179 tys. ton. Spadek eksportu zanotowano dla kluczowych odbiorców w tym, Słowacji 6%, Niemiec 17%, Włoch 46%, Wietnamu 73% oraz USA 13%. Natomiast rynkami dla których odnotowany został wzrost to Węgry oraz Ukraina odpowiednio 11% i 138% r/r. Import wzrósł o 16% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Gobarto wskazuje, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z rosnącymi cenami żywca oraz spadającą jego dostępnością na polskim rynku. Z drugiej strony spadek eksportu z Europy spowodował powstanie nadwyżki mięsa na europejskim rynku, co przełożyło się na relatywnie niskie ceny wieprzowiny. To jednocześnie przełożyło się na niższe marże i gorsze wyniki w obszarze uboju i rozbioru mięsa.

Niezmiennie od kilku kwartałów bardzo dobre wyniki są generowane przez własną sieć dystrybucji - wskazuje spółka.