Gobarto zwiększyło stratę w 2021. Segment wędliniarski na plusie

Pomimo bardzo słabych wyników w segmencie trzoda, sytuacji z ASF i SARS-COV-2, ogólna ocena sytuacji finansowej w grupie jest pozytywna - poinformował Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto.

Gobarto zakończyło 2021 r. stratą netto w wysokości 34,8 mln zł wobec 31,6 mln zł straty w roku 2020. fot. shutterstock

Prezes Gobarto o rynku trzody w 2021

Grupa Gobarto SA w 2021 r. wypracowała 2,02 mld zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wobec 1,96 mld w roku 2020. Gobarto zakończyło 2021 r. stratą netto w wysokości 34,8 mln zł wobec 31,6 mln zł straty w roku 2020.

Jak pisze Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A., przez większość 2021 roku cały rynek wieprzowiny, w tym również Grupa Gobarto, funkcjonował pod znakiem dużej nadwyżki wieprzowiny na rynku europejskim oraz historycznie niskich cen.

- Ceny żywca na giełdzie niemieckiej osiągnęły jedne z niższych notowań od 2013 roku i przez zdecydowaną większość roku wahały się w okolicach 1,20-1,25 EUR/kg. Krótkotrwały wzrost cen miał miejsce tylko przez część drugiego kwartału. Tak drastyczny spadek cen doprowadził do sytuacji, w której cena nie pokrywała kosztów produkcji europejskich producentów trzody. Nierentowna była zarówno produkcja zarodowa jak i tuczowa. Dodatkowo na całość negatywnie wpłynął fakt istotnego wzrostu cen zbóż, co przełożyło się na wzrost ceny pasz i tym samym kosztów produkcji trzody. Na taką sytuację na rynku żywca wpłynęło kilka czynników, jednak jednym z najważniejszych był silny spadek cen skupu trzody chlewnej spowodowany spadkiem chińskiego popytu na importowaną wieprzowinę w okresie lipiec – grudzień - dodał.

Gobarto o cenach żywca w Polsce

W konsekwencji powyższego na rynku unijnym pojawiła się olbrzymia nadwyżka mięsa wieprzowego i presja na poziom cen. W efekcie do Polski trafiła część nadprodukcji wieprzowiny z rynku unijnego, co wpłynęło niekorzystnie na ceny żywca.

- W związku z bardzo niskim poziomem cen, produkcja trzody chlewnej stała się coraz mniej opłacalna, co doskonale można zaobserwować po spadku pogłowia świń w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat pogłowie świń spadło o ok. 22% z poziomu 11 132 tys. sztuk w 2011 roku do 10 242 tys. sztuk w 2021 roku. Taki sam trend jest obserwowany w całej Europie, gdzie spadek pogłowia trzody przekroczył 4 mln sztuk. Zmniejszenie pogłowia świń może w najbliższym czasie skutkować potencjalnym wzrostem cen, co może przełożyć się na generowane zyski przez Grupę - ocenia Śliwiński.

Gobarto rozwija program Gobarto 500

Pomimo trudnej sytuacji na rynku żywca zarząd Gobarto konsekwentnie realizował program Gobarto 500.

- Po zasiedleniu produkcję rozpoczęła ferma w Zalesiu, dostarczając do tuczy bardzo wysokiej jakości warchlaki. Oddawane są również do użytku kolejne fermy tuczowe w ramach programu Gobarto 500. W efekcie tych działań zwiększyła się ilość trzody będącej do dyspozycji Grupy - dodaje prezes.

Gobarto komentuje wyniki za 2021

Jednocześnie pomimo dużej ilości wieprzowiny na rynku Grupa zrealizowała bardzo dobre wyniki w segmencie mięso i wędliny.

- Złożyły się na to zarówno bardzo dobre wyniki w segmencie ubojowym jak i dystrybucyjnym. Poziom uboju uległ wzrostowi. Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki w obszarze własnej sieci dystrybucji pomimo kurczącego się rynku. Pozwoliło to na utrzymanie EBITDA na dodatnim poziomie pomimo negatywnego wyniku w segmencie trzoda. Bardzo dobre wyniki zanotował segment zboża, co było pochodną dobrych zbiorów, jak również wysokich cen zbóż. Pozytywnie na wyniki Grupy oraz sytuację płynnościową wpłynęła sprzedaż części aktywów. Zarząd kontynuował również prace nad uproszczeniem struktury Grupy. W ostatecznym rozrachunku, pomimo bardzo słabych wyników w segmencie trzoda, sytuacji z ASF i SARS-COV-2, ogólna ocena sytuacji finansowej w Grupie jest pozytywna - podsumowuje Śliwiński.