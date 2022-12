Smakowita, gorąca golonka, do niej kufel zimnego piwa – tego zestawu nie odmawia sobie w Barbórkę chyba żaden górnik. To małżeństwo nierozerwalne – mówi o takim posiłku szef kuchni, znawca śląskiej tradycji kulinarnej Remigiusz Rączka.

Golonka, do niej kufel piwa – tego zestawu nie odmawia sobie w Barbórkę żaden górnik | fot. shutterstock

"Górnik w Barbórkę nic nie musi, ale wypadałoby, żeby zjadł przysłowiową golonkę, to był taki nieodzowny element tego święta, na to święto się czekało, zresztą powiem szczerze, że jak było świniobicie, to zawsze przed Barbórką, żeby były te golonka" - powiedział PAP.

Co się je w Barbórkę? Golonka to tradycja

Golonkę można zjeść w wersji tradycyjnej - z chrzanem i musztardą, lub po bawarsku - w piwie i z warzywami. Kwestią dyskusyjną jest, czy golonka może mieć trochę szczeciny. "To jest taki mit i oczywiście wszyscy się z tego śmieją, że dobre golonko nie może być za bardzo ogolone, bo musi tak smerać gdzieś tutaj" - wskazuje na gardło Remigiusz Rączka.

Barbórka to także galert. Co to jest?

W Barbórkę jada się też galert, czyli galaretę z nóżek, zasmażaną kapustę, czy śląski szałot - sałatkę ziemniaczaną ze śledziem. "No i złocisty trunek do golonki, bo jest to takie małżeństwo nierozerwalne, czyli jak golonka, to musi być i piwo" - podkreśla szef kuchni.

Przypomniał, że Śląsk zawsze słynął z warzenia dobrego piwa i do dziś działają nieduże browary, które oferują smaczne piwo, inne niż to produkowane na przemysłową skalę.

Barbórka - co to za święto?

Barbórka to święto wszystkich związanych z górnictwem. "Cała rodzina czekała na ten dzień i to było święto całej rodziny. Najpierw oczywiście górnicy szli do kościoła, potem bardzo często gdzieś tam szli jeszcze na karczmę piwną, więc moja mama zawsze kiwała mojemu ojcu, ty słuchaj, ale tam nie za dużo, bo jeszcze Barbórka jest doma. Potem dalsza część była oczywiście w domu, bardzo często byli goście zaproszeni, więc potem się przygotowywało jeszcze inne zakąski. (…). Było bardzo tradycyjnie, ale bardzo smacznie" - wspomina Remigiusz Rączka.

Wszystkim górnikom życzymy smacznego!

Życzenia na Barbórkę 2022 - życzenia dla górników

Na Barbórka trza rolady

trocha bjyrka

niy ma swady

by bergmonom dobrze było

jodło wszystko się strowiło

Życzenia na Barbórkę 2022 - życzenia dla górników

Dla górnika słonecznik koniecznie!

Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.

Kiedy w czarny węgiel się wwierca,

W bardzo czarnym, podziemnym chodniku

- niech słonecznik mu świeci od serca.

Życzenia na Barbórkę 2022 - życzenia dla górników

Ślonski bergmonie – górniku

Życza Ci słonka promyków

Szczynśliwych szychtów na dole

Byś cołki szoł nazot do szole

ŻYCZENIA DLA GÓRNIKA NA BARBÓRKĘ

Szczynsliwej szychty na grubie

Niych tam nic niy rombje

Niych Barbórka śwjynto

Dycki o cia pamjynto

Byś niy zostoł na dole

I szczynśliwje na wjyrchu wysiod ze szole

Życzenia na Barbórkę 2022 - życzenia dla górników

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku

Wielu pracuje dzielnych górników.

Ciężka to praca czarnego człowieka,

Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka.

Gdy nam słoneczko zagląda do domu,

Górnik pracuje w kopalni zmęczony.

Za czarny węgiel i za sól białą

Chwała górnikom dzielnym wytrwałym.

Życzenia na Barbórkę 2022 - życzenia dla górników

Oby robota było lżejszo,

Oby piniyndzy boło wincy,

Oby zdrowie Wom dopisało,

I oby Barbara nad Wami czuwała...

Szczyńsc Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl