Goodvalley: Przyspieszenie sprzedaży mięsa pakowanego jest zaskakujące

Nie ulega wątpliwości, że zamrożenie gospodarcze spowodowane koronawirusem wywołuje ogromne straty w wielu sektorach gospodarki. Firmy z mniejszym kapitałem poza zawieszeniem działalności zmierzają w kierunku upadłości, a część zatrudnionych straciła swoje prace. Jednakże w całym chaosie spowodowanym przez COVID-19 pojawiają się także przesłanki o pozytywnych stronach epidemii. Handel internetowy kwitnie, a wzrosty sprzedaży biją historyczne rekordy. Najwięcej może zyskać branża spożywcza, która podbija sprzedaż internetową i odnotowuje trzycyfrowy wzrost popytu.



Z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wynika, że zaledwie 16% konsumentów w Internecie regularnie robiło zakupy spożywcze on-line z dostawą do domu. Jednakże dynamikę zmian oraz chęć zapewnienia bezpieczeństwa dla siebie i najbliższych gwałtownie

zmieniła obecna sytuacja.

- Handel żywnością on-line był kroplą w morzu, jednakże liderzy food e- commerce odnotowują kilkuset procentowe wzrosty zamówień, a terminy na ten moment oscylują na połowę maja. Podczas kiedy sklepy stacjonarne odnotowały skok robienia zapasów w pierwszym tygodniu od ogłoszenia obostrzeń, tak punkty sprzedaży on-line odnotowują stały wzrost zamówień i przychodów. Największą niewiadomą jest utrzymanie się tego trendu po zakończeniu epidemii. Uważam jednak, że ludzie, którzy będą mieli pozytywne doświadczenia z tego typu zakupami zostaną przy tej formie i będą to robić dalej – stwierdził Paweł Nowak, dyrektor zarządzający Goodvalley podczas debaty „Branża Mięsna w Dobie Koronawirusa”.



Klienci decydują o tym jak będzie rozwijał się rynek oraz jakie produkty będą najpopularniejsze.

Zazwyczaj decyzje podejmowane przez ludzi robiących zakupy są stosunkowo przewidywalne i stałe,

a zmiana ich poglądów jest bardzo powolna. Jednakże istnieją przypadki, w których rozwój zmian

podejmowanych przez nabywców jest niezwykle energiczny, a sytuacja na rynku zmienia się

diametralnie.

- Przyspieszenie sprzedaży mięsa pakowanego jest zaskakujące. Jeszcze blisko kilkanaście

lat temu niemal nikt nie chciał kupować tego rodzaju produktów, a wszyscy kierowali się prosto do

lad mięsnych. Obecnie obserwujemy wzrosty kilkudziesięciokrotne w tym segmencie. Produkty

pakowane próżniowo lub z pomocą technologii MAP świetnie nadają się również do handlu

internetowego. Takie zmiany mogły by nie zajść przez następne 10 lat, a powodem są

przyzwyczajenia konsumenckie. Pokazuje to, że obecnym priorytetem jest bezpieczeństwo i najwyższe

standardy higieny – podsumowuje dyrektor firmy Goodvalley.