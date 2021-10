Goodvalley: W Polsce jemy za dużo mięsa (wideo)

- Spożycie mięsa w Polsce 77 kg na osobę rocznie, podczas gdy dietetycy zalecają, aby wynosiło nie więcej niż 35 kg. Dlatego mówimy: Jedz mniej, ale wybieraj świadomie i odpowiedzialnie - mówi nam Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 05-10-2021, 07:52

Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley wskazuje, że powinniśmy jeść mniej mięsa, ale wybierać je świadomie. fot. PTWP

Goodvalley to pierwszy producent mięsa, który apeluje, by ograniczać spożycie. Dlaczego spółka zdecydowała się na tego rodzaju przekaz?

Czy spożycie mięsa w Polsce jest zbyt duże?

W jakim kierunku rosną oczekiwania konsumenta wobec mięsa i jego producentów?

Goodvalley: Jedzmy mniej mięsa

Goodvalley zachęca do ograniczenia jego spożycia i przejścia na bardziej zrównoważone diety, np. fleksitariańską. Producent mięsa zachęca do ograniczania jego spożycia.

O tym skąd wziął się pomysł na komunikację idącą mocno pod prąd trendów branżowych zapytaliśmy na EEC 2021 Grzegorza Brodziaka, dyrektora zarządzającego Goodvalley.

- Idziemy pod prąd trendów branżowych, ale z prądem trendów konsumenckich. W wynikach badań już od 2019 r. widzimy wyraźnie, że w warunkach polskich ponad 40 proc. społeczeństwa ogranicza albo zamierza ograniczyć konsumpcję mięsa. Dzieje się tak z różnych powodów, m.in. śladu węglowego, który generuje hodowla zwierząt i produkcja mięsa - dodaje.

Brodziak argumentuje, że branża mięsna nie może iść pod prąd trendów konsumenckich.

- Trzeba budować świadomość konsumenta, ale też znajdować rozwiązania, które mimo pewnych nakładów koniecznych na początku, pozwalają wyjść naprzeciwko, a z czasem osiągnąć pewną przewagę. Wpisujemy się w nowe rozwiązania i trendy na rynku - mówi.

Jemy za dużo mięsa, nie tylko w Polsce

- Mówimy dziś wyraźnie: Jemy za dużo mięsa. Mówiąc "my", mam na myśli Amerykę Północną, Europa Zachodnią i Środkową, a także niektóre kraje Ameryki Południowej. Konsumpcja mięsa w Polsce wynosi 77 kg per capita rocznie. W USA jest to ponad 100 kg na osobę. To za dużo. Dietetycy zalecają żebyśmy jedli ok. 35 kg mięsa na osobę. Jest więc przestrzeń do redukcji - dodaje.

Nasz rozmówca zachęca, aby jeść mniej mięsa, ale wybierać je świadomie i odpowiedzialnie.

- Wybieraj mięso, które wiesz skąd pochodzi, jak zostało wyprodukowane, jaki ma ślad węglowy, czy w procesie jego produkcji próbuje się ograniczać zużycie antybiotyków, czy jest zachowany dobrostan zwierząt, jakie są relacje firmy z otoczeniem społecznym. Na te elementy konsumenci będą zwracali coraz większą uwagę i jako producenci musimy się do nich odnieść - podsumowuje Brodziak.

Jak Goodvalley liczy swój ślad węglowy? Jakie zastrzeżenia zgłasza branża wieprzowa wobec Zielonego Ładu? Zachęcamy do obejrzenia wywiadu w wersji wideo: