Goodvalley zatrudnia. Jest dwóch nowych dyrektorów

Goodvalley rozbudowuje swój zespół. W lipcu jej szeregi zasilili: Jerzy Kubicki, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego Goodvalley Food oraz Zbigniew Wysocki, który został dyrektorem marketingu.

Zmiany kadrowe w Goodvalley. Jest dwóch nowych dyrektorów. fot. mat. pras.

W lipcu do Goodvalley dołączył Jerzy Kubicki, który do 2020 roku związany był z firmą Wrigley/Mars, gdzie piastował stanowisko dyrektora sprzedaży. W ramach swoich obowiązków zarządzał sprzedażą m.in. Wrigley’a na obszarze Afryki Subsaharyjskiej. Następnie kontynuował działania jako dyrektor sprzedaży połączonych firm (Mars Wrigley Confectionery). Równolegle został także członkiem zarządu Mars Polska.

W grudniu 2020 roku dołączył do firmy Orkla Czechy, jako Commercial Director. Prywatnie Jerzy Kubicki mieszka z rodziną w Poznaniu i jest pasjonatem sportu oraz gór. Jako dyrektor zarządzający Goodvalley Food będzie wspierał organizację w wdrażaniu wypracowanych strategii oraz wzmacnianiu portfolio.

- Przed nami okres intensywnego rozwoju oraz ważnych, strategicznych zmian. Cieszę się, że mogę być ich częścią. Jako dyrektor zarządzający Goodvalley Food będę wspólnie z zespołem działać w obszarze rozszerzenia portfolio i rozbudowy kanałów dystrybucji oraz wypracowaniu i wdrożeniu nowych strategii. To ważny czas dla naszej firmy. Chcemy dalej się rozwijać, by móc proponować naszym konsumentom produkty Dobre dla nich i dla natury – podkreśla Jerzy Kubicki, dyrektor zarządzający Goodvalley Food

Zespół Goodvalley zasilił także Zbigniew Wysocki – od lat związany z branżą marketingową. Przygotowywał strategie i realizował kampanie reklamowe dla takich firm jak m.in. dla Alior Bank, Bayer, Intersnack, Mars, PepsicCo, Prudential, Salony Agata, Żabka, Żubr czy Wedel. Jest współtwórcą kampanii nagradzanych Grand Prix Effie czy Złotym Effie w Long-Term Marketing Excellence. Zasiadał także w jury konkursu Effie 2021 i 2022. W Goodvalley objął stanowisko dyrektora marketingu.

„Druga połowa roku to zdecydowanie kluczowy dla Goodvalley czas również na polu komunikacyjnym. Goodvalley to firma odważna i wprowadzająca nieustannie dobre rozwiązania i produkty. Dlatego cieszę się, że mogłem dołączyć do zespołu i w tak ważnym momencie współtworzyć nową strategię. Szykujemy dla naszych konsumentów samo Dobro! ” – zaznacza Zbigniew Wysocki, dyrektor marketingu Goodvalley