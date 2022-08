Goodvalley zmienia nazwę. Producent wędlin stawia na lokalność

Goodvalley zmienia nazwę na Dolina Dobra. Producent mięsa chce w ten sposób bardziej podkreślić swoje lokalne pochodzenie i odpowiedzieć na potrzeby konsumentów. Wraz z nową nazwą do portfolio wprowadzone zostały nowe produkty.

Goodvalley zmienia nazwę na Dolina Dobra. fot. mat. pras.

Dolina Dobra bazuje na wieloletnim doświadczeniu Goodvalley. Wszystkie wyroby z Przechlewa powstają w systemie produkcji od pola do stołu. Firma dysponuje własnymi polami uprawnymi, paszarnią oraz zakładem przetwórczym, w którym powstają najwyższej jakości produkty mięsne.

- Działamy w zgodzie z naturą, wykorzystując Dobro, które od niej otrzymujemy. To właśnie to Dobro, jak i lokalne pochodzenie, z którego jesteśmy bardzo dumni, skłoniły nas do zmiany nazwy. Jednak to, co zawsze pozostanie bez zmian to nasze bezkompromisowe podejście do jakości i środowiska. Nasza praca i produkcja przebiegają w poszanowaniu otoczenia, z wykorzystaniem własnych pól, upraw, pasz i produktów, zgodnie z najlepszymi praktykami hodowlanymi oraz rolniczymi – mówi Paweł Nowak, prezes marki Dolina Dobra.