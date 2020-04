Graal chce wzmacniać obecność w digitalu

- Popularność live’u, który zorganizowaliśmy, by stworzyć alternatywę dla wieczorów spędzanych bez towarzystwa – przeszła nasze oczekiwania. Założeniem było, by zaprosić internautów do wspólnego posiłku i do rozmowy o tym, o czym zwykle rozmawia się przy jedzeniu, w tym jak wygląda teraz nasze życie i jak radzimy sobie wszyscy z brakiem fizycznych kontaktów społecznych. Chcieliśmy także zainspirować uczestników wydarzenia do odkrywania nowych smaków, nowych przepisów z rybą z puszki, którą dzisiaj ma w swojej kuchni prawie każdy z nas – mówi Wojciech Szejna, dyrektor ds. rozwoju i marketingu Grupy Graal.

– Okazało się, że nasza intuicja co do formatu spotkania była więcej niż trafna. Przy wirtualnym stole Graala zasiadło łącznie 7 800 osób podczas godzinnej kolacji, a organiczny zasięg wydarzenia był bardzo wysoki. To dla nas sygnał, że rozwijanie komunikacji w digitalu jest właściwym kierunkiem dla marek rybnych, takich jak Graal i Salatino – dodaje.

Wydarzenie odbyło się w kwietniowy piątkowy wieczór. Kolację poprowadził znany influencer Cyber Marian, mogący poszczycić się ponad milionem subskrybentów na swoim kanale YouTube. Podczas e-kolacji z Graalem zaprezentował swój pomysł na pastę rybną. Drugim prowadzącym wirtualną kolację była Agnieszka Pocztarska z portalu „Czytamy etykiety”. Znana z prześwietlania składów produktów na wylot, blogerka opowiadała o zdrowiu czerpanym z ryb, o tym, jak odżywiać się zdrowo nawet podczas kwarantanny. Odpowiadała też na pytania internautów o dietę rybną, w tym na pytania dotyczące pozytywnej rewizji składów produktów Graala, którą przeprowadziła wraz ze współpracującym z nią zespołem dietetyków. Internauci chętnie dzielili się ponadto anegdotkami na temat obecnej sytuacji społecznej, a także swoimi doświadczeniami kulinarnymi związanymi z rybnym menu.

E-kolacja to kolejny już krok marek Graal (klasyczne wydanie ryb z puszki) i Salatino (sałatki z rybą) w kierunku wzmocnienia swojej obecności w digitalu i popularyzacji produktów wśród młodych ludzi. Oba brandy intensyfikują obecność w social mediach i stawiają na odważne i nietypowe dla kategorii opakowania, dążąc tym samym do odczarowania ryb z puszki. Mocny, nowoczesny design i odejście od klasycznego wizerunku ryb to kluczowe zabiegi formalne w komunikacji na opakowaniach. Efekt? Popularność przekąsek śledziowych dla millenialsów i premiera kolejnych smaków. W tym sałatek z rybą Salatino Active.

- Dążymy do tego, by konsumenci zrozumieli i odkryli dla siebie ryby z puszki. By odeszli od stereotypów związanych z tym produktem. Puszka to opakowanie takie jak każde inne: szkło albo karton. W rybach z puszki nie ma konserwantów. Są to produkty zaliczane do żywności funkcjonalnej z uwagi na obecność kwasów Omega-3. Mamy obecnie na rynku 70 różnych produktów rybnych. I ciągle wprowadzamy nowości. Liczymy na to, że duża aktywność w digitalu sprawdzi się w szczególności teraz, gdy tak wiele aktywności społecznych przeniosło się do wirtualnego świata – dodaje Szejna.