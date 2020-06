Graal przywraca na rynek markę Neptun

Badania, którymi dysponuje firma Graal, wykazują, że wielu konsumentów wciąż wymienia markę Neptun wśród ulubionych, mimo że produkty z tym brandem od wielu lat są niedostępne na rynku. Graal, obserwując rosnący trend powrotów do dawnych smaków, postanowił sięgnąć po potencjał Neptuna i przywrócić produkty tej marki konsumentom.

- Z uwagą obserwujemy zmiany zachodzące na rynku. Widzimy zachowania konsumentów, którzy chętnie wracają do marek i produktów sprzed lat, wiedzeni nostalgią za smakami zapamiętanymi z dzieciństwa – mówi Justyna Frankowska, Członek Zarządu Grupy Graal odpowiedzialna m.in. za handel i marketing. - Wzrasta także trend patriotyzmu konsumenckiego. Polacy sięgają chętniej po produkty żywnościowe rodzimych producentów, aby wspierać krajową gospodarkę - dodaje.

Powrót Neptuna to odpowiedź na istniejący trend konsumencki, widoczny w szczególności w grupie 40+, pokazujący, że sentyment może być silnym motywatorem zakupowym.

- Ten trend obserwowany jest już od jakiegoś czasu, ale wielu kojarzy go głównie z pokoleniem naszych rodziców i dziadków. Tymczasem nostalgia zaczyna odgrywać niemałą rolę również podczas decyzji zakupowych w młodszych grupach – mówi Wojciech Szejna, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu Grupy Kapitałowej Graal.

- Grupy te łączy podobny kod kulturowy, znajomość podobnych smaków, te same piosenki, a nawet wspólne wspomnienia Polski lat 90. Wśród wszystkich grup konsumenckich rośnie też motywacja do traktowania zakupów jako świadomego wyboru, wspierającego rodzimą gospodarkę. W odpowiedzi na te potrzeby przywróciliśmy na rynek polską markę Neptun – dodaje.

W pierwszej kolejności produkty rybne Neptun pojawią się w tzw. kanale tradycyjnym, a kilka tygodni w później w sieciach handlowych.

Historia przetworów rybnych Neptun sięga końca lat 90. Przez lata marka była liderem kategorii na polskim rynku. Znał ją co drugi Polak, zaś używał w swojej kuchni – co trzeci. Do najpopularniejszych produktów należały śledzie i makrele oraz szproty – zarówno w oleju, jak i w pomidorach. Na liście bestsellerów znajdował się także paprykarz szczeciński. Wszystkie te produkty powracają teraz na rynek w tradycyjnych recepturach.