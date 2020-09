Graal rusza z największą kampanią reklamową w historii firmy (wideo)

Graal, zachęcony wynikami poprzedniej, wiosennej kampanii, zdecydował się na jeszcze intensywniejsze działania reklamowe, tym razem połączone z silną promocją sprzedażową, w której za zakup ryb marki Graal lub Salatino o wartości minimum 10 zł, każdy konsument otrzymuje codziennie szansę na wygranie 500 zł, a ponadto możliwość losowania nagrody głównej – samochodu znanej japońskiej marki.

- Polacy od lat znają markę Graal i ufają jej: jest to aż 86% badanych – mówi Justyna Frankowska, członek zarządu Grupy Kapitałowej Graal. – Nasze przetwory to produkty zawierające kwasy Omega 3. Są bezpieczne i zdrowe, idealnie wpisują się w obecne potrzeby konsumentów wynikające z chęci zdrowego odżywiania się. W ostatnich miesiącach widzimy zwiększony popyt na produkty wygodne i wspierające odporność. A takie są właśnie ryby od Graala. Chcemy też obecną kampanią zwrócić uwagę na szerokie możliwości kulinarnego wykorzystania ryb z puszki. Choćby na fakt, że można ich używać w daniach przygotowywanych na ciepło - dodaje.

Polacy coraz chętniej sięgają po produkty sprawdzone, zdrowe i bezpieczne, a wygodne w użyciu ryby z puszki doskonale wpisują się w trend szybkiego, ale zdrowego jedzenia. Widoczną zmianę w konsumpcji ryb z puszki przyniósł dla całej kategorii również okres pandemii, który wiąże się z dużą dynamiką wzrostów sprzedaży, ale też ich nierównym rozkładem. Szczególną rolę odgrywa tu zaufanie konsumentów do produktów markowych, zaś dotychczasowa praktyka pokazuje, że Graal utrzymuje pozycję lidera rynkowego.

Jesienna kampania reklamowa Graala ma na celu zachęcenie Polaków do częstszego sięgania po ryby w codziennym menu. Dodatkową motywacją ma być specjalna promocja z nagrodami, w której biorą udział wszystkie produkty marki Graal, a także Salatino.

Głównym nośnikiem kampanii będą spoty telewizyjne. Istotnym elementem działań reklamowych będzie też aktywność marki w sieciach handlowych. Graal postawił tym razem na silną komunikację z użyciem nośników POS. W digitalu natomiast kampanię wspierać będą działania w aplikacjach zakupowych, polegające m.in. na impulsowej komunikacji z konsumentem znajdującym się w pobliżu sklepu, a także aktywnej komunikacji za pośrednictwem social mediów. Zakłada się, że ze swoim kampanijnym przekazem Graal dotrze do ok. 22 mln Polaków. Kampania potrwa do 30 listopada.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW GRL Graal SA