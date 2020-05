Graal zwiększa sprzedaż w dobie pandemii

Grupa Graal odnotowała w ciągu ostatnich 10 tygodni widoczne wzrosty sprzedaży i nie poprzestaje na tym. Holding wprowadza na rynek sałatki funkcjonalne Salatino Active. To gotowe posiłki bez konserwantów, stworzone z myślą o tych, którym brakuje czasu na gotowanie.

Nowa linia produktów Salatino to cztery nowe smaki i cztery funkcjonalności: „Proteiny. Pełna moc” – pierwsza na rynku sałatka wysokobiałkowa, bazująca na łososiu i zawierająca nasiona konopii. Dedykowana jest osobom, które regularnie trenują. „Salatino Energia. Tęga głowa” - to propozycja zawierająca w swoim składzie wyciąg z ziół, które zmniejszają uczucie zmęczenia. Sałatka ta w szczególności dedykowana jest młodym osobom, które są w ciągłym biegu. Trzecia z serii sałatka, zawierająca m.in. tuńczyka, por, paprykę i skomponowany pod ten zestaw smakowy sos z wyciągiem z ziół, nazywa się „Immuno. Daje ikry”. Ostatnia z pozycji na liście to „Salatino Relaks. Pełen luz”. Oprócz tuńczyka, cieciorki i siemienia lnianego, zawiera takie składniki jak miód pszczeli, zagęszczony sok z owoców mango czy wodne ekstrakty ziołowe z ziela melisy, owocu głogu i kwiatów lawendy. Sałatka ta stworzona została m.in. dla osób, które szukają suplementów witaminowych.

- 2/3 Polaków jest aktywnych fizycznie. Nawet czasowe ograniczenie możliwości przemieszczania się nie wpłynęło znacząco na ten trend. Co więcej – rośnie liczba konsumentów o określonych oczekiwaniach i spodziewamy się, że jeszcze bardziej niż dotąd, będą dokonywali oni przemyślanych, dobrze dopasowanych do swoich potrzeb wyborów – mówi o powodach wprowadzenia linii Active na rynek Wojciech Szejna, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Grupy Graal.

– Mamy gotowe, pozbawione konserwantów, posiłki. Liczymy na to, że zauważą je zwłaszcza obecni dwudziesto- i trzydziestolatkowie, żyjący szybko, z pasją i łączący wiele ról w życiu – dodaje Wojciech Szejna.

Grupa Graal, właściciel marki Salatino, odnotował w ostatnich 10 tygodniach znaczące wzrosty.

– Graal jest jednym z największych zakładów przetwarzających ryby w Europie. W związku z obecną sytuacją, uruchomiliśmy wszystkie linie produkcyjne i stanęliśmy na wysokości zadania, zapewniając ciągłość dostaw do sieci spożywczych, co było zarówno oczekiwaniem branżowym, jak i społecznym – komentuje niedawną sytuację rynkową Wojciech Szejna.