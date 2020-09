Grodzki: Branżę futerkową trzeba wygaszać w sposób cywilizowany

Grodzki spotkał się we wtorek z prezydentem Andrzejem Dudą m.in. w kwestii noweli ustawy o ochronie zwierząt, która trafiła już do Senatu. Nowela zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, który ma wejść w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji.

Na konferencji po spotkaniu marszałek Senatu powiedział, że "prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie wymogiem cywilizacyjnym, z czym i ja się całkowicie zgadzam, to również trzeba pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, mają kredyty".

"Są przykłady innych krajów, że można to wygaszać w sposób cywilizowany - poprzez danie czasu na wygaszenie tych hodowli, pewne rekompensaty, szereg działań osłonowych, które doprowadzą do tego, że osiągniemy cel - hodowla zwierząt futerkowych w Polsce nie będzie więcej miała miejsca, natomiast ludzie będą mieli czas się przebranżowić, zająć się czymś innym, a ich dobrostan ekonomiczny ucierpi nad tym jak najmniej" - powiedział Grodzki.

Pytany o czas, jaki hodowcy powinni mieć na przebranżowienie się, Grodzki odparł, że będzie to dyskutowane m.in. w ramach zaplanowanego na środę wysłuchania publicznego w tej sprawie.

Marszałek Senatu zwracał uwagę, że nowelizacja zwiera nie tylko zakaz hodowli zwierząt na futra, ale i inne przepisy, i szereg zastrzeżeń do niej mają też na przykład hodowcy koni.

- Zostanie zwołane specjalne posiedzenie Senatu, dedykowane noweli o ochronie zwierząt, prawdopodobnie 9 października; senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy - poinformował we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.