Grodzki o głosowaniu ws. ustawy o zwierzętach: To najlepsze, co Senat mógł osiągnąć

Senat wprowadził 36 poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt

Senat wprowadził w środę kilkadziesiąt poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Wśród nich jest m.in. poprawka wykreślająca ograniczenia uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz wydłużająca vacatio legis przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra - do 31 lipca 2023 r., a w przypadku uboju rytualnego - do końca 2025 r. Senatorowie poparli też poprawkę wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz przepis, dzięki któremu zwierzęta domowe nie podlegałyby egzekucji komorniczej.

Tomasz Grodzki ocenił po środowych głosowaniach, że jedynymi dwoma opcjami, które były rozważane w Senacie to odrzucenie nowelizacji w całości lub wprowadzenie do niej dużej liczby poprawek. "Nie wszystkie poprawki zyskały uznanie większości, natomiast te najbardziej istotne - jednak tak. Panie i panowie senatorowie, mam wrażenie, kierowali się potrzebą szukania złotego środka między dobrostanem i humanitarnym traktowaniem zwierząt, a zabezpieczeniem działalności ważnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo oraz wszystkie towarzyszące rolnictwu działy gospodarki narodowej" - ocenił marszałek.

Przyznał, że sytuacja nie była łatwa, w sprawie ustawy o ochronie zwierząt nie można było znaleźć idealnego rozwiązania. "Natomiast po długich, burzliwych obradach głosowanie zakończyło się przyjęciem ustawy z licznymi poprawkami. Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć, pracując nad ustawą, która przyszła do nas z Sejmu procedowana w niezwykle niestaranny sposób" - zaznaczył marszałek Senatu.

Szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki również ocenił, że ustawa z poprawkami senackimi jest "rozsądna, konkretna i kompromisowa". "Jest kompromisem między szukaniem dobra zwierząt, a szukaniem dobra ludzi, którzy pracują w gałęziach gospodarki, które mają być wygaszane. Mamy bardzo rozsądne, ale szczodre propozycje odszkodowań - coś, czego kompletnie brakowało w propozycji PiS-owskiej, mamy również kompromisowe i rozsądne okresy przejściowe - 2,5 roku na przemysł futrzarski oraz 5 lat na ubój bez ogłuszania" - wskazał Bosacki.