Grupa Mróz o wzroście kosztów. "Wiele firm tego nie wytrzyma"

Chyba nigdy w historii nie mieliśmy do czynienia z wzrostem kosztów na taką skalę. Myślę, że wiele firm tego nie wytrzyma - mówi nam Patryk Krężelewski, członek zarządu spółki Foodmakers z Grupy Mróz.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 18-03-2022, 11:18

Patryk Krężelewski, członek zarządu spółki Foodmakers z Grupy Mróz. fot. PTWP

Foodmakers pomaga Ukraińcom

Patryk Krężelewski, członek zarządu spółki Foodmakers z Grupy Mróz mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że grupa czynnie angażuje się w pomoc obywatelom Ukrainy.

- Skupiamy się głównie na pomocy rodzinom osób pracujących we wszystkich spółkach grupy. Na ten moment zatrudniamy ponad 100 osób pochodzenia ukraińskiego. Pomoc skupia się głównie na zagwarantowaniu pracy oraz mieszkania dla rodzin naszych pracowników, które musiały ewakuować się z terenów zagrożonych agresją Rosji. Mamy jeszcze kilka pomysłów jak pomóc, ale wymagają one czasu. Najważniejsze w takich sytuacjach jest pokazać ludzką twarz i zaangażować się w pomoc. Na szczęście, jak sami widzimy, nasz naród wypadł w tej próbie bardzo dobrze - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Grupa Mróz o dostawach żywności na Ukrainę

Krężelewski przyznaje, że w pierwszych dniach rosyjskiej napaści na Ukrainę Grupa Mróz otrzymała wiele zapytań na temat dostaw żywności na granicę polsko-ukraińską.

- Kilka nawet zrealizowaliśmy, natomiast były to raczej inicjatywy prywatnych osób, chcących z dobroci serca pomóc naszym sąsiadom. W tym momencie tego typu działania powinny być już koordynowane przez władze centralne i powinny mieć bardziej stały charakter. Nasza firma deklaruje pełną gotowość i możliwość współpracy w tym obszarze - mówi.

Grupa Mróz o wzroście kosztów

Nasz rozmówca wskazuje także, że spółka mierzy się z historycznym wzrostem kosztów.

- Sytuacja na rynku jest bezprecedensowa. Chyba nigdy w historii nie mieliśmy do czynienia z wzrostem kosztów na taką skalę. Nasza firma działa w kilku obszarach biznesu. Wiele surowców zapewniamy sobie sami, np. część pasz, żywiec wieprzowy oraz mięsa do produkcji kanapek i dań gotowych. Nie oznacza to jednak, że również nas nie dotknęły skutki szalejącej inflacji - dodaje.

Foodmakers o podwyżkach cen gazu i energii

W ocenie członek zarządu spółki Foodmakers najbardziej dotkliwa dla firmy jest podwyżka cen gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

- Bardzo ciężko planować biznes, kiedy podwyżki taryf z miesiąca na miesiąc rosną o kilkaset procent. Myślę, że wiele firm tego nie wytrzyma. Niektórzy odbiorcy bardzo opornie reagują na sygnały o podwyżkach od dostawców. Z natury jestem optymistą i wierzę, że po burzy zawsze wychodzi słońce, ale pewne jest to, że co najmniej do trzeciego kwartału 2022 roku rynek rolny nie będzie stabilny. Sytuacja może się zmienić, ale jest głównie zależna od sytuacji w Ukrainie, pandemii COVID-19 oraz tegorocznych zbiorów - podsumował.