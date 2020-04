Grupa Mróz przekazuje dania gotowe poznańskim szpitalom

W związku z pandemia zarząd Grupy Mróz postawił wesprzeć najbardziej potrzebujących.

Pierwsza transza produktów trafiła do Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia oraz do poznańskiej fundacji "Dar szpiku", która dostarcza pomoc dla szpitali przy ul Długiej, Szpitalnej oraz Szamarzewskiego.

- Podobne dostawy będziemy realizować raz w tygodni przynajmniej do połowy maja - mówi Patryk Krężelewski, asystent zarządu Grupy Mróz.

- Wspólnie z rodziną doszliśmy do wniosku, że przedmiotem darowizn będą dania obiadowe, kanapki i bagietki. W naszym zakładzie, co zasługuje na szczególną uwagę, produkcja odbywa się w ultrasterylnych warunkach tzw. cleaning roomu, które można porównać do tych panujących w zakładach farmaceutycznych czy salach operacyjnych. Uważamy, że higiena produkcji, szczególnie dziś w dobie pandemii, ma priorytetowe znaczenie. Staramy się budować firmę odpowiedzialną społecznie, a to oznacza również pomoc innym w trudnych czasach, co jest dla nas kwestią pierwszorzędną - podkreśla Aneta Mróz, członek zarządu Grupy Mróz.