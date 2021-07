Grupa Olewnik – szeroki wybór kiełbas krakowskich – każdy znajdzie coś dla siebie

Kiełbasa krakowska to jedna z najpopularniejszych kiełbas suchych w Polsce. Zawdzięcza to przede wszystkim doskonałym walorom smakowym i wysokiej jakości doskonałego mięsa. Ten rodzaj kiełbasy wytwarzany był od XIX wieku w galicyjskim Krakowie z wysokiej jakości mięsa wieprzowego. Grupa Olewnik to szeroki wybór produktów, w tym kiełbas krakowskich. Duża gama produktów, różnorodność smaków powoduje, że każdy znajdzie wyjątkową propozycję dla siebie – mówi Anna Olewnik – Mikołajewska, Prezes Zarządu.

Szeroka gama krakowskich

Oferta kiełbas krakowskich suchych marki Olewnik obejmuje kilka jej wariantów: kiełbasa sucha krakowska z szynki, kiełbasa krakowska pieczona z szynki, kiełbasa sucha krakowska z fileta kurczaka, kiełbasa sucha krakowska z zielonym pieprzem, kiełbasa sucha krakowska staropolska i nowość – kiełbasa krakowska sucha bez wędzenia

Co wyróżnia kiełbasy marki Olewnik:

· Jasne, delikatne mięso z szynki wieprzowej

· Mało tłuszczu, dużo białka

· Osłonka białkowa, która jest przepuszczalna dla dymu i nadaje wyrobom atrakcyjny wygląd i doskonały smak

· Brak dodatku sztucznych barwników, glutaminianu monosodowego i fosforanów.

· 100 g produktu wytwarzane jest ze 143 g mięsa

· Suszone min. 100 g

· Oferowane również w postaci ekstra cienkich plastrów - to cecha, która je odróżnia od innych podobnych produktów na rynku.

Przyjrzyjmy się więc pokrótce bliższej charakterystyce każdej z kiełbas krakowskich produkowanych i oferowanych przez Grupę Olewnik.

Lider w kategorii w Polsce

Perfekcyjna sucha krakowska z szynki, to produkt nr 1 wśród krakowskich w Polsce i sztandarowy produkt marki Olewnik. Jej wyjątkowy smak podkreśla jasne i chude mięso z szynki wieprzowej – doskonale widoczne w przekroju. Jest doskonale sucha i krucha. To produkt, który doskonale wpisuje się w gusta współczesnych, wymagających konsumentów.

Pieczona krakowska z szynki, to doskonałej jakości chude i jasne mięso, pieczona. Extra sucha i doskonale przyprawiona z wyraźnie wyczuwalną nutą czosnku, lubczyku i pieprzu białego.

Kiełbasa krakowska sucha staropolska, wyróżnia się tradycyjnym sposobem przygotowania według receptury sprzed co najmniej 30 lat. Do jej użycia wykorzystywane jest mięso ze znakiem QAFP – system gwarantowanej jakości żywności. Na przekroju wyraźne widoczne przyprawy – pieprz biały, pieprz czarny, gałka muszkatołowa i czosnek. Intensywnie podwędzana. Kiełbasę tę wyróżnia unijny znak GTS – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Produkt z oznaczeniem GTS musi być wytwarzany z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury lub tradycyjnymi metodami. To doskonała propozycja, dla wszystkich ceniących tradycyjne smaki.

Sucha krakowska z fileta kurczaka z dodatkiem wieprzowiny, podwędzana na złoto – brązowy kolor, wyjątkowo delikatna w smaku.

Sucha krakowska z pieprzem, wyraźnego i ostrego smaku nadają jej wyraźnie widoczne na przekroju całe ziarna zielonego pieprzu.

Sucha krakowska bez wędzenia. Nowość w ofercie. Delikatna w smaku, dość krucha. Nie jest wędzona, tylko parzona, stąd jej wyróżnienie w postaci białej osłonki. 100% smaku bez wędzenia.

Nie tylko w kawałku

W ofercie firmy Olewnik znajdziemy nie tylko kiełbasy krakowskie w kawałku, ale także w postaci ekstra cienkich plastrów. Są to kiełbasa sucha krakowska z szynki, sucha krakowska z fileta kurczaka, mix sucha krakowska z fileta kurczaka i z szynki oraz nowość – kiełbasa krakowska sucha staropolska. Wszystkie zapakowane są w wygodne opakowania typu Otwórz – Zamknij, które zapewniają komfort w użytkowaniu i dłuższą świeżość produktu.

Zmieniają się klienci, zmienia się marka Olewnik

Szerokie portfolio kiełbas krakowskich marki Olewnik sprawia, że każdy klient znajdzie wśród nich propozycję idealną dla siebie – mamy ofertę dla zwolenników smaków tradycyjnych i tych bardziej wyrazistych. Olewnik to polska, rodzinna marka spożywcza, która dopasowuje się do preferencji i gustów konsumentów. Jesteśmy elastyczni i oferujemy szeroką gamę wyrobów, gdzie każdy znajdzie coś smacznego i wyjątkowego dla siebie – podkreśla Anna Olewnik – Mikołajewska.