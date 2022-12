Odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku najnowsze wyniki badań, od lat inwestujemy w zmianę sposobu chowu z klatkowego na ściółkowy – dziś jesteśmy największym producentem jaj z chowu ściółkowego w Polsce. Nasze plany operacyjne na najbliższe lata to powiększanie udziału chowów alternatywnych sukcesywnie - mówi nam Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek.

Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek. fot. mat. pras.

Grupa Woźniak podsumowuje 2022 rok

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Jaki był 2022 rok dla Ferm Drobiu Woźniak pod kątem realizacji strategii i planów w kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznej?

Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak i prezes firmy Ovotek: Jednym z najistotniejszych wydarzeń tego roku niewątpliwie jest wojna w Ukrainie, która wybuchła w lutym, a która ma niebagatelne konsekwencje m.in. dla producentów żywności. Już od dłuższego czasu firmy były postawione w trudnej sytuacji wywołanej m.in. wzrastającymi kosztami produkcji, a do tego na początku roku dołączyły olbrzymie niedobory surowców (ten problem szczęśliwie udało się zażegnać w drugiej części roku).

Polska jest silnym producentem żywności, więc jesteśmy w pewnym sensie bezpieczni. Dziś rodzimi producenci szukają nowych łańcuchów dostaw i destynacji eksportowych, również poza kontynentem. W Grupie Woźniak w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, zdecydowaliśmy się wejść do Singapuru, w 2022 udało nam się jako kierunek eksportowy uzyskać także Izrael. Nasze produkty wysyłamy do ok. 40 krajów na trzech kontynentach. Dziś rozglądamy się dalej i szukamy kolejnych destynacji.

Fermy Woźniak inwestują w chowy alternatywne

Nasz rok zdominowała także modernizacja systemów, którą przeprowadzamy w Grupie Woźniak. Tranzycja na chów alternatywny to działanie, które prowadzimy już od ponad dekady, ale z niezmiennie jeden z naszych priorytetów w mijających miesiącach i na nadchodzące lata. Odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku i znając najnowsze wyniki badań, od lat inwestujemy w zmianę sposobu chowu z klatkowego na ściółkowy – dziś jesteśmy największym producentem jaj z chowu ściółkowego w Polsce. Nasze plany operacyjne na najbliższe lata to powiększanie udziału chowów alternatywnych sukcesywnie.

Jako duży, prężnie działający przedsiębiorca widzimy, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w kwestii edukacji i podnoszenia świadomości społecznej. W 2022 roku podjęliśmy intensywniej działania edukacyjne. Ważne jest by rozmowy o metodach chowu prowadzone były w sposób merytoryczny i podający wszystkie niezbędne informacje konsumentowi. Jako firma, która świadomie i z pełną odpowiedzialnością podchodzi do swojego odbiorcy, chcielibyśmy, aby czas mitów wokół produkcji jaj z chowu o numerze 3 się skończył. Aby konsumenci wybierali świadomie i mieli pełną widzę w tym zakresie, nie tylko negatywny obraz podyktowany wypowiedziami, które nierzadko budowane są na niewiedzy.

Fermy Woźniak o wzroście kosztów w 2022 roku

Jak oceniacie państwo sytuację na rynku jaj na przestrzeni mijającego roku?

Wzrost kosztów produkcji jaj, z którym mamy cały czas do czynienia, fala inflacji, która również dotarła do branży oraz niższa podaż wskazują, że w najbliższym kwartale cena jaja może wzrosnąć nawet o kilkanaście procent.

W 2022 wielu hodowców nie zdecydowało się na powiększenie czy wymianę stada na nowe, właśnie z uwagi na wzrost kosztów produkcji. Tego lata mieliśmy do czynienia z historycznie niskimi wylęgami niosek. Spadek w porównaniu rok do roku wyniósł w lipcu 2022 r. aż 52 proc. Skala zjawiska, z jaką mamy do czynienia jest ogromna, a skutki obserwujemy już dziś. O 75% zdrożały jaja w transakcjach hurtowych od końca sierpnia do cen notowanych w grudniu. Powodem rzeczonych podwyżek jest właśnie rzeczone ograniczenie pogłowia kur w Polsce, Europie oraz na świecie. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz szacuje, że potencjał produkcyjny w Polsce jest obecnie niższy o ponad 24% niż przed rokiem.

Nie można jednak dziwić się producentom, którzy zdecydowali się nie powiększać stada. W Fermach Drobiu Woźniak prowadzimy produkcję na tyle rozbudowaną i zabezpieczoną, że możemy się na takie sytuacje w pewnym sensie przygotować. Mamy jednak pełną świadomość tego, że mniejsze organizacje po prostu nie mają takich możliwości.

Fermy Woźniak: Konsument nie przestaje kupować jaj

Czy firma zauważa spowodowane inflacją zmiany preferencji konsumenckich Polaków w obszarze jaj?

Konsument nie przestanie kupować jaj, ale preferencje rzeczywiście uległy zmianie, co już obserwujemy. Jajka są relatywnie tanim produktem, który w dodatku zalicza się do grupy tzw. superfood, wobec czego są doskonałą alternatywą do mięsa, będąc dodatkowo bombą witaminową i mineralną. Nasze prognozy pozwalają nam twierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że konsument nie skreśli tego produktu ze swojej listy zakupów. Problem pojawia się jednak przy pozostałych produktach, w których jajo wykorzystuje się jako element receptury, procesu produkcyjnego – te zaczynają być bardzo drogie. To oznacza, że owszem – konsument kupi jajo, ale nad produktami z tak zwanej wyższej półki (jak dla przykładu ciasta, ciastka czy makarony), najpewniej będzie musiał się zastanowić. Widać to już po codziennych wyborach Polaków – sondaż United Surveys przeprowadzony na zlecenie RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej, wskazuje, że aż ponad 60 proc. Polaków ogranicza wydatki ze względu na wzrost cen.

Ze statystyk wynika także, że rynek szuka zamienników dla jaj. Między innymi Japonia i inne rynki azjatyckie już teraz zmniejszają wolumen zamówień, poszukując alternatyw do wykorzystania w swoich produktach. We Francji producenci słodyczy i tych wyrobów, które nie są niezbędne do codziennej konsumpcji, odczuwają dotkliwe spadki zamówień z sieci handlowych. Jednak mimo tego, że rynek szuka alternatyw do jaja, to nie udało się jeszcze odnaleźć takiego zamiennika, który jest w stanie je w stu procentach zastąpić, wiązać produkty tak samo jak jajo i zapewnić tę samą skalę wartości odżywczych. Jajo jest naprawdę wyjątkowym produktem pod wieloma względami. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że niestety zamienniki pochodzenia roślinnego to wciąż produkty wysoko przetworzone, wobec czego do znalezienia takiej alternatywy prawdopodobnie jeszcze długa droga.

Co planują Fermy Woźniak w 2023 roku?

Jakie są plany inwestycyjne, produktowe spółki na 2023 rok?

W 2023 roku planujemy jeszcze bardziej rozwijać chów alternatywny. Jednocześnie przy tych działaniach stale będziemy dbać o to, by poszerzać naszą wiedzę i know-how, z troską o najwyższą jakość naszej produkcji. Z pewnością przyszły rok i kolejne lata będą dla nas oznaczać rozwój certyfikacji i jeszcze mocniejsze uszczelnianie systemów w zakresie bioasekuracji. To podejście już w ubiegłych latach było dla nas bardzo dobre pod kątem zarówno dobrostanu zwierząt, ale także uchroniło nas przed zagrożeniem w postaci choćby ptasiej grypy.

2023 rok to dla nas poszerzanie planów eksportowych. Na nowe realia będziemy reagować wspólnie z naszymi obecnymi partnerami biznesowymi z Polski i innych krajów. Będziemy oczywiście rozglądać się także na nowe rynki. To nie oznacza, że wejdziemy tam natychmiast, bo to oczywiście wymaga stosownych pozwoleń i przygotowania, ale liczymy na to, że nadchodzący rok będzie krokiem naprzód w kooperacji władz państwowych i producentów, co ułatwi sytuację polskich eksporterów. Ułatwiając i usprawniając procesy formalne, które muszą przechodzić firmy takie, jak nasza, każda ze stron może tylko zyskać – budując silną i prosperującą gospodarkę.

Dziękuję za rozmowę.

