Grypa ptaków 2021. Za wcześnie na pesymistyczne scenariusze?

Grypa ptaków w 2021 roku będzie oddziaływać na ceny brojerów z opóźnieniem.

Głębokie ubytki na poziomie systemu hodowlanego mogą go zdestabilizować na wiele miesięcy.

Branża może próbować przełożyć głęboki spadek liczebności krajowych stad na producentów pasz dla drobiu.

Na temat dramatycznej sytuacji w drobiarstwie pisaliśmy w tekście "Drobiarstwo chore na grypę". Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej. Łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić nawet 20 procent. Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

Grypa ptaków 2021 - Jak przełoży się na ceny?

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. wskazuje, że efekt rozprzestrzeniania się epidemii w województwie mazowieckim na razie ma opóźnione przełożenie na relacje cenowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Jak wynika z ogólnopolskich danych ZSRIR, od końca marca do połowy kwietnia średnie krajowe ceny skupu kurcząt brojlerów wzrosły o 2,5%, a indyków o około 1,5%. Wzrosty te nie odbiegały od dynamik notowanych we wcześniejszych tygodniach (od początku stycznia średnie ceny kurcząt rosną o nieco ponad 1% na tydzień, a ceny indyków najsilniejszy wzrost odnotowały w okresie od połowy stycznia do końca lutego, przy wyraźnym spowolnieniu wzrostów w marcu). Z kolei informacje płynące z rynku sugerują, że dopiero 3. tydzień bieżącego miesiąca przyniósł silniejszą reakcję, przede wszystkim kilkuprocentowy wzrost średnich cen skupu brojlerów na wolnym rynku, gdzie przetwórcy najprawdopodobniej zaczęli uzupełniać bieżące niedobory podaży z kontraktacji. Trzeba w tym kontekście pamiętać, że epidemia na Mazowszu w pierwszej kolejności dotknęła głównie stada reprodukcyjne, w związku z czym przełożenie na ceny brojlerów musi być siłą rzeczy opóźnione - dodał.

Analityk uzupełnia, że gdyby sprawdziły się pesymistyczne prognozy, sytuacja stałaby się bardzo trudna do zneutralizowania.

- Odbudowa stad reprodukcyjnych jest trudnym i czasochłonnym procesem, więc głębokie ubytki na tym poziomie systemu hodowlanego mogą go zdestabilizować na wiele miesięcy. Nie wydaje się też możliwe, aby przy takiej skali problemu sytuację dało się na dłuższą metę uratować importem. Trzeba pamiętać, że Polska jest zdecydowanie największym w całej UE producentem kurcząt-brojlerów. Według Eurostatu w 2020 r. na nasz kraj przypadło ponad 20% łącznej liczby wylęgów tych ptaków w całej UE. Przyjmując w uproszczeniu, że spadek liczebności stad reprodukcyjnych o 1/3 przyniósłby proporcjonalny spadek liczby krajowych wylęgów brojlerów, uzupełnienie ubytków wymagałoby ściągnięcia do Polski blisko 10% całkowitej produkcji ze wszystkich pozostałych państw UE razem wziętych. Nie jest to raczej realne, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Polska nie jest jedynym państwem UE borykającym się z problemem ptasiej grypy - mówi.

- Z drugiej strony bazując na sygnałach płynących z mazowieckich firm drobiarskich można oceniać, że przynajmniej na razie nie przewidują one aż tak dramatycznego scenariusza. Znaczna ich część zakłada, że przy obecnym zasięgu epidemii nadal możliwe jest opanowanie sytuacji. Jak na razie firmy te poszukują możliwości uzupełnienia oczekiwanych niedoborów lokalnej podaży w innych, słabiej zapowietrzonych regionach kraju. Kluczowe znaczenie dla rozwoju sytuacji będzie rzecz jasna miał dalszy przebieg i zasięg epidemii - wskazuje Kowalski.

Grypa ptaków 2021 - Kluczowa szybka utylizacja

Ekspert zaznacza, że nie umniejszając powagi sytuacji, która bez dwóch zdań jest niepokojąca, wydaje się, że na skrajnie pesymistyczne scenariusze jest jeszcze zbyt wcześnie.

- Mądrzejsi w tej kwestii będziemy zapewne za kilka tygodni, kiedy to dowiemy się czy udało się zatrzymać rozprzestrzenianie epidemii ptasiej grypy na kolejne obszary województwa mazowieckiego i szerzej – całego kraju. Trzeba pamiętać, że od początku kalendarzowej wiosny w Polsce przeważały względnie niskie temperatury i wysoki poziom opadów, co zwiększało przeżywalność wirusa ptasiej grypy w stanie wolnym. Poprawa pogody i znaczny wzrost temperatury powietrza w ostatnich dniach powinny sprzyjać ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania się epidemii (choć niektóre prognozy pogody na kolejny tydzień nie są pod tym względem zbyt optymistyczne) - mówi.

Analityk Pekao SA dodaje, że na razie pozostaje maksymalizowanie skuteczności działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się epidemii na poziomie hodowli, przetwórstwa i instytucji publicznych poprzez ścisłe przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych.

- W tym kontekście niepokoją pojawiające się w niektórych zapowietrzonych rejonach województwa mazowieckiego informacje o niewystarczającej wydolności systemu utylizacji zarażonych stad. Tymczasem może to mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju sytuacji w tym województwie ze względu na bardzo wysoką koncentrację hodowli (w sensie dosłownym, tzn. bliskie położenie poszczególnych ferm względem siebie w niektórych regionach) - mówi.

Grypa ptaków 2021 przyniesie wzrost cen?

Kowalski wskazuje, że nawet jeśli rozwój epidemii ptasiej grypy zostałby względnie szybko opanowany, odnotowane już do tej pory zakłócenia podaży każą oczekiwać dalszej presji na wzrost cen, która może utrzymywać się przez kolejne miesiące roku.

- Biorąc pod uwagę szokowy charakter kryzysu oraz jego niemożliwą do przewidzenia na chwilę obecną ostateczną skalę, podawanie konkretnych poziomów docelowych miałoby raczej charakter wróżby, niż prognozy. Nie ulega natomiast wątpliwości, że jest to bardzo poważne wyzwanie dla branży, którą mocno osłabiły już przecież skutki pandemii COVID-19. Budzącym niepewność aspektem będzie również od dawna wyczekiwane odmrożenie unijnego sektora gastronomicznego. Z jednej strony, nałoży ono na kryzys podażowy dodatkowy popyt, co jeszcze silniej zakłóci rynkowy bilans. Z drugiej, kanał HoReCa jest z reguły bardziej dogodny do przerzucania rosnących cen surowca na ceny produktów przetwórstwa od silnie skoncentrowanego i dysponującego mocną pozycją negocjacyjną kanału dużych sieci handlu detalicznego. Warto pamiętać też o rzadziej wspominanym wątku, jakim byłoby przełożenie głębokiego spadku liczebności krajowych stad na producentów pasz dla drobiu - podsumowuje Kowalski.