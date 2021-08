Grypa ptaków: Branża drobiarska zmaga się z wielkim kryzysem

Polska branża drobiarska zmaga się z największym kryzysem w jej historii, co jest spowodowane w dużej mierze występowaniem grypy ptaków.

Grypa ptaków: Branża drobiarska zmaga się z wielkim kryzysem, fot. shutterstock

W sierpniu nasz kraj miał odzyskać status wolnego od tej choroby, ale sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy w powiecie żuromińskim wykryto kolejne ognisko. Jest to już 339. Bez wsparcia branży i wzmocnienia nadzoru weterynaryjnego wiele podmiotów nie przetrwa tego kryzysu.

W ostatnich latach branża drobiarska była jednym z prężniej rozwijających się działów w polskiej gospodarce. Prawie 50 proc. krajowej produkcji było przeznaczane na eksport do krajów Unii Europejskiej oraz państw trzecich. Grypa ptaków skutecznie zamknęła polskim producentom możliwość sprzedaży produktów drobiowych na wielu rynkach poza Wspólnotą, choć chętnych nie brakuje. Z powodu choroby nie możemy eksportować na przykład na chłonne rynki azjatyckie czy arabskie.

– W ostatnim czasie otrzymywaliśmy zapytania od różnych importerów, którzy są zainteresowani polskim mięsem drobiowym. Duże zainteresowanie wykazują między innymi kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. Tamtejsi odbiorcy doceniają nasze produkty, wskazując na aspekt jakości naszego mięsa oraz jego bezpieczeństwa. Jednak brak odzyskania w sierpniu statusu kraju wolnego od grypy ptaków zablokował dalsze rozmowy – mówi Piotr Kulikowski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Bez sprawnie działającej weterynarii nie opanujemy obecnej sytuacji

Zdaniem Izby konieczne są jeszcze mocniejsze wysiłki Inspekcji Weterynaryjnej, która posiada wszelkie narzędzia i uprawnienia do walki z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt. Robi to między innymi przez nadzór nad gospodarstwami hodowlanymi. To właśnie pracownicy tej służby przeprowadzają kontrole i dbają, żeby na fermach przestrzegane były zasady bioasekuracji. Tyle w teorii, ponieważ rzeczywistość pokazuje zupełnie inny obraz instytucji. Niedobory kadrowe w terenie, przerost obowiązków czy brak chętnych do pracy to tylko najpoważniejsze problemy, z którymi zmagają się weterynarze i które mają negatywny wpływ na jakość sprawowanego przez nich nadzoru.

– Inspekcja Weterynaryjna to bardzo ważna instytucja, której sprawne działanie jest w interesie całego społeczeństwa. Bez sprawnie działającej weterynarii nie opanujemy nie tylko obecnej sytuacji, ale będziemy również borykać się z tymi samymi kłopotami w następnych sezonach – dodaje Kulikowski.

Najważniejsze osoby w GIW powinny zdać sobie sprawę, że „łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo”. Jeden niefrasobliwy lub niekompetentny lekarz powiatowy może być przyczyną dramatu wielu zakładów, a tym samym tysięcy rodzin w Polsce. Dlatego w opinii Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej potrzeba natychmiastowych działań, tu i teraz.

Oczekiwania branży, w obliczu obecnego kryzysu, związane są również ze wsparciem jakiego może udzielić Komisja Europejska (na wniosek ministerstwa Rolnictwa) poprzez tzw. nadzwyczajne środki wsparcia, które służą zrekompensowaniu strat poniesionych w wyniku grypy ptaków. Ministerstwo podjęło przygotowania w tym celu. Jednak z wstępnych propozycji wynika, że wnioskiem nie zostaną objęte wszystkie podmioty, które poniosły straty, co jest niedopuszczalne i może prowadzić do patologicznych sytuacji.

– Uczciwość względem branży wymaga, aby widzieć cały łańcuch produkcyjny i wszystkie podmioty, które ucierpiały w wyniku wystąpienia grypy ptaków. Zawężenie wnioskowanego wsparcia i pominięcie np. zakładów ubojowych, które pomimo ponoszonych strat odbierały żywiec ze stref, byłoby dla nich niezrozumiałe i bardzo krzywdzące – uzupełnia Kulikowski.

W Polsce wykryto 339. ognisk grypy ptaków

Jedynym sposobem mogącym ograniczyć występowanie grypy ptaków w gospodarstwach hodowlanych jest stosowanie zaawansowanych rozwiązań dotyczących bioasekuracji. Organizacje branżowe sformułowały postulat, aby na wzór rozwiązań dotyczących zwalczania ASF w Polsce, objąć wsparciem dodatkowe wyposażenie bioasekuracyjne.

– Branża drobiarska oczekuje wsparcia, a tym samym łatwiejszego dostępu do najnowszych rozwiązań dotyczących bioasekuracji. Tylko powszechne stosowanie skutecznych urządzeń i drobiazgowe przestrzeganie procedur bioasekuracyjnych może uchronić nas przed tak dynamicznym rozwojem choroby z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku – wskazuje Prezes KRD-IG.

W Polsce wykryto 339. ognisk grypy ptaków, gdzie znajdowało się prawie 12 mln sztuk drobiu. Dodatkowo zlikwidowano 5,5 mln ptactwa z gospodarstw kontaktowych. Rozwijająca się choroba to dramat hodowców oraz całego łańcucha produkcji drobiarskiej. Bez wykorzystania dostępnych instrumentów wsparcia krajowego i UE dla wielu podmiotów obecny kryzys będzie końcem ich działalności. Dodatkowo, Inspekcja Weterynaryjna potrzebuje wzmocnienia kadrowego, jak i finansowego. Bez jej odpowiedniego dofinansowania kłopoty związane z grypą ptaków, ale też innymi chorobami zakaźnymi zwierząt, będą wracały – przez co ucierpi całe polskie rolnictwo.