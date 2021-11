Grypa ptaków krąży po Europie. Nie tylko Polska ma problem

Sytuacja epizootyczna w Europie związana z grypą ptaków z dnia na dzień pogarsza się. Wirus został potwierdzony już w kilku krajach o największej produkcji drobiarskiej oraz u największych traderów. Niestety, zjawisko dotknęło także polską branżę.

Autor: AT

Data: 16-11-2021, 13:55

Grypa ptaków krąży po Europie. fot. PAP/Utrecht Robin/ABACA

Grypa ptaków krąży po Europie

Jak wskazuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, duże obawy wzbudza wysoka dynamika rozprzestrzeniania wirusa. Na liście kluczowych europejskich państw, w których zmaterializowało się ryzyko przeniesienia HPAI do gospodarstw utrzymujących drób są: Włochy, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Czechy, Polska, Dania.

Grypa ptaków we Francji blokuje produkcję foie gras

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na początku listopada Francja postawiła kraj w stan najwyższej gotowości z uwagi na „rosnący wskaźnik infekcji w korytarz migracyjnych”. Decyzją władz drób w całym kraju musi być utrzymywany w zamkniętych pomieszczeniach. Francuski rząd zadeklarował, że wymóg trzymania stad w pomieszczeniach zostanie dostosowany do różnych praktyk rolniczych, takich jak chów na wolnym wybiegu. Do tej pory Francja nie potwierdziła przypadków u drobiu, ale pojawiły się zakażenia u dzikich ptaków. Francja chce uniknąć sytuacji z zeszłego sezonu, gdy grypa ptaków spowodowała poważne zakłócenia w produkcji foie gras w południowo – zachodniej części kraju specjalizującej się w produkcji kaczek.

Holendrzy walczą z ptasią grypą

Podobne zalecenia otrzymały holenderskie fermy. W Holandii pierwszy raport dotyczył zakażenia wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków H5 na ekologicznej fermie kur niosek w Zeewolde w środkowej prowincji Flevoland. Holenderskie służby weterynaryjne potwierdziły już kilka kolejnych ognisk w zakładach znajdujących się w miejscowościach Grootschermer, Zeewolde, Groningen i Weert. Wielka Brytania ogłosiła ogólnokrajową strefę zapobiegania grypie ptaków, nakazując hodowcom zaostrzenie środków bezpieczeństwa biologicznego.

Sytuacja epizootyczna na terenie państw Unii Europejskiej i poza jej obszarem celnym budzi duże obawy specjalistów z zakresu chorób zakaźnych zwierząt. Grypa ptaków, najczęściej przenoszona z jednego kraju do drugiego przez migrujące ptaki, szybko rozprzestrzenia się na Starym Kontynencie. W sprawie wypowiadają się również eksperci ds. grypy ptaków w regionie Azji, twierdząc, że wysoki stopień zakażeń w szlakach migracyjnych ptaków dzikich każe spodziewać się, że tegoroczny sezon „grypowy” będzie stanowił bardzo wysokie zagrożenie dla drobiu utrzymywanego na fermach komercyjnych - wynika z informacji pozyskanych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

Włosi i Belgia walczą z grypą ptaków

Włochy to jeden z pierwszych krajów, w którym w trwającym sezonie jesienno – zimowym rozpoczęły się kłopoty z HPAI. Liczba zakażeń cały czas wzrasta. Nowe ognisko potwierdzono w okolicach Rzymu. Wcześniej zgłoszono około 20 przypadków zakażeń na komercyjnych fermach kur i indyków w obszarze Werony w północnym regionie Veneto.

Władze Belgii po wykryciu HPAI u dzikiego ptactwa wydały obowiązujący od dnia 15 listopada nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu (lub z wykorzystaniem zabezpieczenia, np. siatek). Podobne ruchy poczyniły już inne kraje europejskie, między innymi, Francja, Wielka Brytania i Holandia.

Problemy z HPAI nasilają się w Holandii. Producenci drobiu zgłaszają kolejne zakażenia. Najnowsze zdarzenia dotyczą fermy kur niosek (48 tys. sztuk) w Lutjegast oraz kurcząt rzeźnych na fermie w mieście Tzum na północy Holandii (122,5 tys. sztuk). W pobliżu znajduje się czternaście innych ferm drobiu. Rząd holenderski zwrócił się do grupy ekspertów ds. chorób zwierząt o nową ocenę ryzyka w odpowiedzi na ostatnie infekcje. Od 26 października na holenderskich producentach drobiu ciąży nakaz utrzymywania ptaków w pomieszczeniach. Od tego czasu wirus został zidentyfikowany na kilku dużych fermach i w mniejszych gospodarstwach w środkowej i północnej części kraju. Szacunki strat w pogłowiu drobiu w Holandii na chwilę obecną to około 350 tys. sztuk ptaków (kury nioski, brojlery, kaczki). Holenderscy urzędnicy uważają, że trzymając drób w pomieszczeniach dzikie ptaki nie będą mogły przenieść wirusa na inne fermy. Poprzednie restrykcje o zamknięciu ptaków na terenie Holandii wprowadzono w październiku 2020 roku i obowiązywały one przez około osiem miesięcy.

Grypa ptaków w Niemczech

Wirus rozprzestrzenia się również na niemieckich fermach. Jeden z ostatnich przypadków dotyczył zakażenia drobiu w gospodarstwie utrzymującym kaczki (39 tys. sztuk) położonym w Dolnej Saksonii.

W Wielkiej Brytanii, po licznych przypadkach zakażeń u dzikiego ptactwa, wirus przedostał się na komercyjne fermy. Najnowszy przypadek dotyczy Hrabstwa Lancashire. W Wielkiej Brytanii obowiązuje Strefa Zapobiegania Grypie Ptaków, która dotyczy wszystkich właścicieli drobiu, bez względu na ilość utrzymywanych ptaków.

Z uzyskanych przez KIPDiP informacji wynika, że w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021 w UE zlikwidowano około 22 miliony ptaków (dane uwzględniają padnięcia z powodu zakażenia HPAI oraz masowe uboje).