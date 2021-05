Grypa ptaków na Mazowszu nie podmyje branży?

- Wpływ grypy ptaków na Mazowszu na branżę może być istotnie niższy niż się powszechnie sądzi - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Mariusz Szymyślik, dyrektor KIPDiP ds. strategii.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 07-05-2021, 11:02

Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz ds. strategii wskazuje, że na polskich stołach nie zabraknie drobiu. fot. PTWP

Na temat dramatycznej sytuacji w drobiarstwie pisaliśmy w tekście "Drobiarstwo chore na grypę". Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej. Według Krajowej Rady Drobiarstwa łączna korekta produkcji kurczęcej może wynieść nawet 20 procent. Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

Grypa ptaków w 2021 uderzy, ale nie aż tak?

Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz ds. strategii zauważa, że poziom produkcji mięsa drobiowego w styczniu 2021 roku spadł w Polsce o około 10 procent.

- To rzecz bez precedensu. Pamiętajmy jednak, że styczeń to jeszcze czas względnego spokoju na Mazowszu. Może to oznaczać, że ze względu na wyjątkowo trudne warunki cenowe na rynkach zagranicznych polskie zakłady drobiarskie oraz producenci żywca postanowili rozpocząć proces dostosowywania produkcji do nowych trudniejszych warunków. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa to wpływ HPAI na Mazowszu na branżę będzie istotnie niższy niż się powszechnie sądzi - wskazuje.

Grypa ptaków 2021 - Drobiu nie zabraknie

Szymyślik zwraca uwagę na fakt, że większość hodowców dostanie za likwidowane stada odszkodowania, co pozwoli zachować potencjał finansowy, który w odpowiednim momencie przekształci się „w proces nadrabiania straconego dystansu”.

- I już zupełnie na koniec: alarmistyczne wypowiedzi dotyczące tego, że polscy konsumenci mogą doświadczyć braków mięsa należy włożyć między bajki. W razie problemów, większość producentów chętnie część produkcji eksportowej przerzuci na rynek krajowy. To naturalny bufor bezpieczeństwa - bardzo duży bufor bo tyle samo mięsa, co na rynek wewnętrzny, trafia na eksport - podsumowuje.