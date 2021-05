Grypa ptaków podniesie ceny jaj? Branża uspokaja

Grypa ptaków potrafi w kilka tygodni podnieść ceny jaj nawet o kilkadziesiąt procent. Sprawność polskiej branży jajecznej pozwala nie tylko uniknąć takich problemów w Polsce, ale wspierać inne kraje - wskazuje branża.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-05-2021, 12:24

Jak grypa ptaków wpłynie na ceny jaj? fot. shutterstock

Duża produkcja jaj w Polsce uchroniła konsumentów przed podwyżkami cen jaj na skutek pandemii.

Branża ocenia, że te same czynniki nie doprowadzą do wzrostów cen na skutek grypy ptaków.

W ocenie branży odchodzenie od chowu klatkowego zwiększy narażenie branży na kryzysy.

Według Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz duża, znacznie większa niż potrzeby krajowe produkcja jaj w Polsce oraz sprawnie działające mechanizmy rynkowe uratowały polskich konsumentów i przemysł spożywczy przed dramatycznym, niekontrolowanym wzrostem cen oraz przed ograniczeniami w dostawach, do których mogło dojść na skutek nałożenia się dwóch negatywnych czynników czyli pandemii COVID-19 oraz grypy ptaków.

Izba dowodzi, że to już kolejny raz kiedy sektor jaj wykazał nadzwyczajną stabilność. Poprzednio hodowcy kur nieśnych stanęli na wysokości zadania w czasie ograniczeń podaży jaj w Europie w związku ze skażeniem ferm fipronilem.

Grypa ptaków a ceny jaj

Wirus grypy ptaków został potwierdzony w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. To jedno z polskich zagłębi produkcji jaj. Szacuje się, że z tego powiatu oraz okolic może pochodzić nawet kilkanaście procent krajowej produkcji. Producenci jaj uspokajają, że nie należy spodziewać się przerw w dostawach jaj i gwałtownego wzrostu cen.

- Monitorując sytuację na świecie widzimy jak grypa ptaków potrafi w kilka tygodni podnieść ceny jaj o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent ograniczając podaż do minimum. Na szczęście sprawność polskiej branży jajecznej pozwala nie tylko uniknąć takich problemów w Polsce, ale także wspierać inne kraje – tłumaczy Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Gawrońska zauważa także, że wysiłki rządów i banków centralnych zmierzające do zniwelowania skutków COVID-19, do wzmocnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie, wymagają środowiska niskich stóp procentowych.

- Utrzymanie takiej sytuacji to zasługa między innymi producentów jaj i drobiu, którzy potrafili zaabsorbować impuls inflacyjny wynikający ze wzrostu cen pasz bez przerzucania go na konsumentów finalnych, co odbiłoby się na wskaźniku wzrostu cen i usług - mówi.

Jaja z wolnego wybiegu a bezpieczeństwo żywnościowe

W przyszłości bezpieczeństwo żywnościowe kraju w sektorze jaj może być jednak niższe niż obecnie. Katarzyna Gawrońska wiąże to z wprowadzanymi zmianami w systemach chowu niosek.

– Uważam, że alternatywne systemy utrzymania kur będą bardziej wrażliwe na wirusa HPAI i inne czynniki chorobotwórcze ze względu na choćby większy dostęp ptaków do wybiegów zewnętrznych. Rezygnacja z chowu klatkowego zmniejszy też liczbę kur w Polsce ponieważ systemy alternatywne wymagają znacznie większych zasobów. To ograniczy nasz obecny, produkcyjny „bufor bezpieczeństwa” – dowodzi dyrektor KIPDiP.

W najbliższej przyszłości Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oczekuje stopniowego ustępowania grypy ptaków i nie spodziewa się większych zmian na rynku. Analitycy tej instytucji zalecają jednak ostrożność.

– Mimo że wchodzimy w okres roku, w którym sytuacja z wirusem HPAI powinna się stabilizować, to jednak ostatnie ataki grypy w miejscach o bardzo dużej koncentracji produkcji jaj, jak Żuromin i okolice, każą wstrzymać się z formułowaniem jednoznacznych prognoz – twierdzi dyrektor Gawrońska.

W dłuższym terminie hodowcy liczą na to, że obecnie ograniczona przez występowanie wirusa baza produkcyjna będzie się stopniowo odbudowywała.

Polska jest szóstym producentem jaj w Unii Europejskiej. W naszym kraju utrzymywanych jest około 49 mln sztuk kur nieśnych. Rocznie produkujemy ponad dziesięć miliardów jaj. Około 30 – 35 procent z tej liczby jest eksportowanych. Coraz większą rolę w wykorzystaniu jaj w Polsce odgrywa sektor przetwórczy, który znaczną cześć swojej produkcji także wysyła poza granice kraju.