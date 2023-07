W tekście "Wyborcza" ujawnia: ptasia grypa w mięsie drobiowym ze sklepów i umierające koty" czytamy co prawda, że wirusa wykryto w jednej z pięciu próbek mięsa, które otrzymywały chore koty, ale nie wiadomo czy był on źródłem zakażenia.

W związku z opublikowaniem przez Gazetę Wyborczą powyższego materiału zaprotestowała Krajowa Rada Drobiarstwa. Jak czytamy w piśmie KRD-IG, artykuł w GW zawiera szereg niezweryfikowanych i niepotwierdzonych informacji, od których dystansują się nawet autorzy badań przytaczanych w ww. tekście.

KRD-IG informuje: jesteśmy – jak żadna inna branża polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki –zainteresowani rzetelnym i dogłębnym wyjaśnieniem oraz zbadaniem tego, w jaki sposób dochodzi do transmisji wirusa H5N1 na koty.

Branża zwraca uwagę, że zgodnie z najnowszym komunikatem opublikowanym w dniu 03.07.2023 przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy pt. „Wyniki analizy sekwencji genomu wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N1, wykrytych u dziewięciu kotów pochodzących z Poznania, Trójmiasta i Lublina” (https://www.piwet.pulawy.pl/aktualnosc/10739) przeanalizowane dotychczas wirusy grypy ptaków H5N1 od kotów wywodzą się z jednego, niezidentyfikowanego źródła, powiązanego z wirusami H5N1 krążącymi u

dzikich ptaków w ostatnich tygodniach w Polsce. Ponadto, analiza molekularna wskazuje na obecność mutacji zwiększających adaptację wirusa do ssaków. To właśnie dzikie ptactwo jest wg obecnego stanu wiedzy najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia kotów.

KRD-IG uważamy za bardzo symptomatyczne, że od materiału Gazety Wyborczej wczoraj już – a więc na etapie przygotowywania artykułu – odciął się prof. Krzysztof Pyrć, który w swoim oświadczeniu wprost napisał, że w tekście Gazety Wyborczej „znajduje się nadinterpretacja wyników naszych (tj. zespołu i współpracowników prof. Krzysztofa Pyrcia) badań, która wypacza sens uzyskanych wyników i może prowadzić do paniki oraz strat zarówno ekonomicznych, jak i wizerunkowych (…)”

Branża podkreśla, że badania opisane w artykule Gazety Wyborczej bazowały na próbkach pobranych z naruszeniem elementarnych zasad sterylności, bez zachowania jakichkolwiek reguł i metod poboru materiału badawczego – próbki pobierane były przez właścicieli kotów i jak czytamy w oświadczeniu prof. Krzysztofa Pyrcia „(…) nie można wykluczyć, że wirus znalazł się w próbkach mięsa później lub wręcz mięso zostało zanieczyszczone przez właścicieli wirusem rozwijającym się w organizmie kota (…)”;

- Zdecydowanie potępiamy wszelkie próby dyskredytowania jakości polskiego mięsa drobiowego i podkreślamy, że polskie mięso drobiowe było, jest i będzie bezpieczne. Zarówno warunki chowu, jak i produkcji są na każdym etapie pod stałym nadzorem państwowych instytucji, które przeprowadzają wiele procedur kontrolnych i dbają o to, żeby produkty były w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów. Nie kwestionując prawa dziennikarzy do szukania prawdy i jej opisywania zwracamy uwagę na brak elementarnych zasad rzetelności dziennikarskiej w odniesieniu do sposobu przygotowania artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej. Rozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji w zakresie związku między chorobą a mięsem drobiowym jest krzywdzące dla nas i naszych członków. Takie informacje wzbudzają nieuzasadniony niepokój wśród konsumentów tych produktów i obniżają ich zaufanie do producentów wyrobów mięsnych. Odnosimy wrażenie, że publikacja Gazety Wyborczej jest gonieniem za sensacją i ma na celu wyłącznie zwiększenie tzw. klikalności tekstu.