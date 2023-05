Brazylia potwierdziła wystąpienie pierwszych w historii przypadków ptasiej grypy u dzikiego ptactwa. Czy pojawienie się choroby u największego na świecie eksportera mięsa drobiowego zachwieje światowym rynkiem? Na pewno skorzystać może polskie drobiarstwo.

Brazylia potwierdza wystąpienie grypy ptaków

15 maja 2023 r. Brazylia potwierdziła wystąpienie pierwszych w historii przypadków wirusa ptasiej grypy (H5N1) u dzikiego ptactwa (ptaków morskich). Służby wykryły dwa takie przypadki u wybrzeży położonego w południowo-wschodniej części kraju stanu Espirito Santo.

Brazylijski rząd, w obawie przed zamknięciem światowych rynków na eksport drobiu z tego kraju, broni się, że zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH), jedynie dwa przypadki "nie powinny skutkować wprowadzeniem zakazu importu" - informuje Reuters.

Grypa ptaków zatrzyma świetny czas brazylijskiego drobiarstwa?

Brazylijskie drobiarstwo świetnie radziło sobie w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście pandemii i wojny w Ukrainie, których efekty w znikomym stopniu dotknęły Amerykę Południową, a mocno wyhamowały głównych światowych konkurentów.

W 2022 roku Brazylijczycy zwiększyli eksport mięsa drobiowego aż o 27 proc. do 9,76 mld dolarów.

Brazylijski eksport drobiu ogółem w okresie od stycznia do kwietnia roku 2023 wyniósł 1,749 mln ton, co oznacza wzrost o 12,1 proc. r/r w ujęciu wolumenowym, a w ujęciu wartościowym wzrost o 18,9 proc. do 3,413 mld USD. W samym tylko kwietniu sprzedaż eksportowa drobiu z Brazylii zwiększyła się o około 4 proc. do poziomu 435,1 tys. ton w porównaniu do kwietnia roku 2022 (przychody wzrosły o 2,3 proc. r/r do 840,3 mln USD).

Jak pisaliśmy niedawno, Brazylia szczególnie skutecznie rozpycha się na rynku Arabii Saudyjskiej:

Co zmieni wybuch grypy ptaków w Brazylii?

Wybuch grypy ptaków w Brazylii na samym początku 2023 roku przewidział w opublikowanej na naszych łamach analizie Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

- Wcześniej Ameryka Południowa była uważana za kontynent wolny od HPAI. Teraz martwe, dzikie ptaki znajdowane są w niemal wszystkich krajach tego kontynentu. W Brazylii organizacje drobiarskie podniosły alarm i nakłaniają do najdalej idącej bioasekuracji. Jest to trudne, bo w tym kraju grypa ptaków była dotąd abstrakcją - mówił nam w styczniu.

Szymyślik zwraca uwagę, że jeśli te wysiłki nie powiodą się i Brazylia nie będzie miała szczęścia to wybuch HPAI w tym państwie zupełnie zmieni świtowe rynki drobiarskie.

- Nietrudno sobie wyobrazić, że ograniczenie podaży od największego eksportera oraz sankcje przywozowe nałożone na Brazylię wywindowałby ceny mięsa drobiowego na nigdy wcześniej nie widziane poziomy. Za wzrostem ceny mięsa poszedłby wzrost ceny żywca, a polskie drobiarstwo byłoby jednym z największych beneficjentów tej sytuacji. Próbkę tego, co może się zdarzyć przy jakimkolwiek ograniczeniu podaży z Brazylii mieliśmy już przy okazji wstrzymania importu do UE kiedy Brazylijczycy mieli problemy z Salmonellą. Ceny mięsa skoczyły wtedy bardzo mocno, a kupujący przestali się targować. HPAI w Brazylii byłoby jeszcze bardziej znaczącym zdarzeniem… To jednak sytuacja hipotetyczna, która może, ale nie musi się zdarzyć (swoją drogą trzymamy kciuki za to by Brazylijczycy uniknęli tego nieszczęścia) - dodaje ekspert.







