Mariusz Szymyślik, dyrektor do spraw analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w rozmowie z Portalem Spożywczym na temat prognoz dla sektora drobiarskiego na 2023 rok: Jaki będzie 2023 rok dla polskiego drobiarstwa? (analiza) wskazuje, że pojawienie się grypy ptaków w Brazylii byłoby zdarzeniem o kolosalnym znaczeniu, którego konsekwencje wstrząsnęłyby światowym rynkiem drobiu.

- Wcześniej Ameryka Południowa była uważana za kontynent wolny od HPAI. Teraz martwe, dzikie ptaki znajdowane są w niemal wszystkich krajach tego kontynentu. W Brazylii organizacje drobiarskie podniosły alarm i nakłaniają do najdalej idącej bioasekuracji. Jest to trudne, bo w tym kraju grypa ptaków była dotąd abstrakcją - dodaje.

Szymyślik zwraca uwagę, że jeśli te wysiłki nie powiodą się i Brazylia nie będzie miała szczęścia to wybuch HPAI w tym państwie zupełnie zmieni świtowe rynki drobiarskie.

Ekspert nie ma wątpliwości, że polskie drobiarstwo mogłoby być jednym z największych beneficjentów tej sytuacji.

- Za wzrostem ceny mięsa poszedłby bowiem wzrost ceny żywca. Próbkę tego, co może się zdarzyć przy jakimkolwiek ograniczeniu podaży z Brazylii mieliśmy już przy okazji wstrzymania importu do UE, kiedy Brazylijczycy mieli problemy z Salmonellą. Ceny mięsa skoczyły wtedy bardzo mocno, a kupujący przestali się targować. HPAI w Brazylii byłoby jeszcze bardziej znaczącym zdarzeniem… To jednak sytuacja hipotetyczna, która może, ale nie musi się zdarzyć (swoją drogą trzymamy kciuki za to by Brazylijczycy uniknęli tego nieszczęścia) - dodaje ekspert.