Kolejne kraje z Ameryki Południowej - Argentyna i Urugwaj wprowadziły nadzwyczajne środki ostrożności w związku z wykrytym w obu tych krajach wirusem grypy ptaków. W dyskusjach wśród specjalistów coraz częściej pojawiają się głosy o nowym paradygmacie drobiarskim.

Coraz poważniejsze epidemie grypy ptaków rozbudzają dyskusję na temat przyszłości drobiarstwa. fot. shutterstock

Co dalej z grypą ptaków w Ameryce Południowej?

Jak donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, zarówno w Argentynie, jak i w Urugwaju obecność HPAI potwierdzono w organizmach padłych, dzikich ptaków.

Jak dotąd nie ma jakichkolwiek informacji o obecności wirusa w Brazylii, co – przypomnijmy – od kilku tygodni budzi ogromne emocje w całym drobiarskim świecie. Grypa ptaków u światowego giganta zachwieje rynkiem? Skorzystać może Polska

Grypa ptaków dosięga drobiarskich gigantów

Tymczasem wiadomo już na pewno, że u kilku potentatów drobiarskich, w tym w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji oraz w Japonii obecny sezon grypy ptaków jest najgorszym w historii.

W dyskusjach wśród specjalistów coraz częściej pojawiają się głosy o nowym paradygmacie drobiarskim. Chodzi o to, że jeszcze dwa-trzy lata temu wydawało się, że rozwój drobiarstwa będzie polegał na zwiększaniu dobrostanu ptaków zgodnie z sugestiami organizacji ekologicznych czyli dostęp do wybiegów, duże okna w kurnikach, etc. Tymczasem teraz najbardziej progresywni specjaliści sugerują budowę obiektów drobiarskich pozbawionych okien i z minimalnym kontaktem z otoczeniem zewnętrznym.

To na razie dyskusje, wydaje się jednak, że będą to coraz częściej podnoszone argumenty i nie jest wykluczone, że to ten kierunek zdominuje rozwój branży, a nie trendy ekologiczne - ocenia KIPDiP.

